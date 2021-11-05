 Рівень злочинності у Німеччині загалом знижується - звіт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2021

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Новини

Рівень злочинності у Німеччині загалом знижується - звіт

За час пандемії у Німеччині поменшало випадків насильства в громадських місцях, проте їх фіксують більше у приватному житті. За 15 років злочинність у країні знизилася на 15 відсотків.

Рівень злочинності у Німеччині знижується

Рівень злочинності у Німеччині знижується

За даними німецької влади,  злочинність у ФРН знижується. У свіжому "Періодичному звіті про безпеку" федерального уряду зазначається, що з 2005 по 2019 рік злочинність у Німеччині знизилася на 15 відсотків, "на що насамперед вплинуло значне зниження майнових злочинів", пишуть газети концерну Funke Mediengruppe у п'ятницю, 5 листопада.

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Число випадків серйозних насильницьких злочинів також поменшало, йдеться у звіті.

Більше насильства у приватному житті під час пандемії

У документі вказується, що пандемія коронавірусу призвела до зниження насильства у громадських місцях, але водночас і до зростання насильства у приватному житті. У доповіді також зафіксовано зростання числа правопорушень, у скоєнні яких підозрюють іноземців. Якщо у 2009 році їхня частка становила 21,1 відсотка, то у 2019 році - вже 34,6 відсотка.

Згідно зі звітом, занепокоєння викликає політично мотивована злочинність. Різко зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті, які скоюються в інтернеті. Частка зареєстрованих поліцією злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, також "постійно зростає".

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив в інтерв'ю пресі, що для успішної боротьби зі злочинністю однієї лише статистики недостатньо. Він також наголосив, що "Німеччина - одна з найбезпечніших країн у світі". В урядовому звіті зазначається, що порівняно з іншими країнами, у ФРН зафіксовано низьку кількість умисних убивств.

Дивитись відео 13:19

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