Рівень злочинності у Німеччині загалом знижується - звіт

За даними німецької влади, злочинність у ФРН знижується. У свіжому "Періодичному звіті про безпеку" федерального уряду зазначається, що з 2005 по 2019 рік злочинність у Німеччині знизилася на 15 відсотків, "на що насамперед вплинуло значне зниження майнових злочинів", пишуть газети концерну Funke Mediengruppe у п'ятницю, 5 листопада.

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Число випадків серйозних насильницьких злочинів також поменшало, йдеться у звіті.

Більше насильства у приватному житті під час пандемії

У документі вказується, що пандемія коронавірусу призвела до зниження насильства у громадських місцях, але водночас і до зростання насильства у приватному житті. У доповіді також зафіксовано зростання числа правопорушень, у скоєнні яких підозрюють іноземців. Якщо у 2009 році їхня частка становила 21,1 відсотка, то у 2019 році - вже 34,6 відсотка.

Згідно зі звітом, занепокоєння викликає політично мотивована злочинність. Різко зросла кількість злочинів на ґрунті ненависті, які скоюються в інтернеті. Частка зареєстрованих поліцією злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, також "постійно зростає".

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив в інтерв'ю пресі, що для успішної боротьби зі злочинністю однієї лише статистики недостатньо. Він також наголосив, що "Німеччина - одна з найбезпечніших країн у світі". В урядовому звіті зазначається, що порівняно з іншими країнами, у ФРН зафіксовано низьку кількість умисних убивств.