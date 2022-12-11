Підготовка путчу в ФРН: вимоги до володіння зброєю посилять

У понад тисячі "рейхсбюргерів", які готували путч, вилучили зброю, ще більше 500 з них мають ліцензії на неї. Щоб пришвидшити її вилучення, треба внести зміни до німецького законодавства, пояснює міністерка Ненсі Фезер.

Німецька влада планує посилити законодавство щодо володіння зброєю після викриття планів так званих "рейхсбюргерів" повалити конституційні органи влади у ФРН. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 11 грудня.

За її словами, ще до останніх рейдів у понад тисячі "рейхсбюргерів" конфіскували зброю і принаймні ще 500 з них мають ліцензії на зброю в країні. При цьому приватне володіння вогнепальною зброєю в Німеччині є рідкістю.

Фезер додала, що учасники цього праворадикального руху, які не визнають існування ФРН та вважають себе громадянами "німецького рейху", намагалися завербувати нинішніх і колишніх військових та накопичували зброю. "Потрібно, щоб усі органи влади чинили максимальний тиск", щоби вилучити їхню зброю, тому уряд Німеччини "незабаром посилить закони про зброю", пояснила вона.

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Радикалів стає все більше

Міністерка наголосила: "рейхсбюргери" становлять зростаючу загрозу для Німеччини, оскільки за останній рік їхня кількість збільшилася на дві тисячі - до 23 тисяч осіб. "Це не нешкідливі божевільні люди, а ймовірні терористи, які зараз сидять у слідчому ізоляторі", - зазначила вона.

Занепокоєння викликає й те, що серед заарештованих за підозрою в змові були і високопоставлені державні службовці, такі як колишня депутатка Бундестагу та суддя Бірґіт Мальзак-Вінкеман (Birgit Malsack-Winkemann).

Німецьке міністерство внутрішніх справ також хоче посилити дисциплінарні процедури для державних службовців, щоб їх можна було швидше звільнити або позбавляти пенсії в разі серйозних проступків, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела. Зараз такі процедури можуть тривати роками.

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