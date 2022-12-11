Підготовка путчу в ФРН: вимоги до володіння зброєю посилять
Степан Смишляєв
17 хв. тому
У понад тисячі "рейхсбюргерів", які готували путч, вилучили зброю, ще більше 500 з них мають ліцензії на неї. Щоб пришвидшити її вилучення, треба внести зміни до німецького законодавства, пояснює міністерка Ненсі Фезер.
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Німецька влада планує посилити законодавство щодо володіння зброєю після викриття планів так званих "рейхсбюргерів" повалити конституційні органи влади у ФРН. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 11 грудня.
За її словами, ще до останніх рейдів у понад тисячі "рейхсбюргерів" конфіскували зброю і принаймні ще 500 з них мають ліцензії на зброю в країні. При цьому приватне володіння вогнепальною зброєю в Німеччині є рідкістю.
Фезер додала, що учасники цього праворадикального руху, які не визнають існування ФРН та вважають себе громадянами "німецького рейху", намагалися завербувати нинішніх і колишніх військових та накопичували зброю. "Потрібно, щоб усі органи влади чинили максимальний тиск", щоби вилучити їхню зброю, тому уряд Німеччини "незабаром посилить закони про зброю", пояснила вона.
Міністерка наголосила: "рейхсбюргери" становлять зростаючу загрозу для Німеччини, оскільки за останній рік їхня кількість збільшилася на дві тисячі - до 23 тисяч осіб. "Це не нешкідливі божевільні люди, а ймовірні терористи, які зараз сидять у слідчому ізоляторі", - зазначила вона.
Занепокоєння викликає й те, що серед заарештованих за підозрою в змові були і високопоставлені державні службовці, такі як колишня депутатка Бундестагу та суддя Бірґіт Мальзак-Вінкеман (Birgit Malsack-Winkemann).
Німецьке міністерство внутрішніх справ також хоче посилити дисциплінарні процедури для державних службовців, щоб їх можна було швидше звільнити або позбавляти пенсії в разі серйозних проступків, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела. Зараз такі процедури можуть тривати роками.