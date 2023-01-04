Новорічний хаос у ФРН: який соціальний портрет нападників?

Святкування Нового року в Берліні та інших великих містах Німеччини були затьмарені насильницькими нападами на екстрені служби. Що відбувається в німецькому суспільстві? DW розпитала соціологів.

На новорічну ніч у багатьох мегаполісах Німеччини було неспокійно. Лише у Берліні пожежні команди відрапортували про 38 випадків насильства в новорічну ніч, у тому числі 14 випадків, коли пожежні машини потрапили в "засідку" - в їхній бік стріляли петардами та кидали ящики з пивом.

Рівень агресії щодо екстрених служб став абсолютною несподіванкою, заявив речник берлінської пожежної охорони Томас Кірштайн (Thomas Kirstein) в ефірі телеканалу RBB. Загалом у Берліні постраждали 15 рятувальників, один з яких потрапив до лікарні. Берлінська поліція повідомила, що 41 її службовець отримав поранення.

Берлінські пожежники були "шоковані та засмучені" цими інцидентами, що спонукали багатьох порушувати питання, що стоїть за очевидним зростанням насильства проти екстрених служб і чому вони стали мішенню. Пожежна команда Берліна опублікувала відеосвідчення подій у Twitter.

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"Смертоносні напади" трапляються "надзвичайно рідко"

Поліцейський соціолог Рафаель Бер (Rafael Behr) з Гамбурзької поліцейської академії сказав, що ці інциденти слід детально проаналізувати, перш ніж можна буде зробити якісь висновки.

"Насправді ми не маємо належного уявлення про складність обставин, які стоять за насильством. Є заяви поліцейських профспілок, служб екстреної допомоги та інших зацікавлених сторін, які стверджують, що насильство зростає", але це потрібно докладніше перевірити, сказав він DW.

"Звичайно, дуже шокує чути про подібні випадки, оскільки ми вважаємо, що екстрені служби існують для того, щоб рятувати життя та робити добро. Ми не звикли, що на них нападають так само, як на поліцію, якій часто доводиться мати справу з конфліктними ситуаціями".

Поліція зафіксувала численні напади, в тому числі на екстрені служби Фото: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Федеральне відомство з кримінальних справ у 2021 році повідомило, що кількість насильницьких злочинів проти поліцейських зросла на 689 випадків порівняно з попереднім роком до 39649. З 2012 року кількість випадків насильства щодо поліцейських зросла загалом на 22,5 відсотка.

Бер каже, що сьогодні суспільство набагато чутливіше до насильства, особливо проти поліцейських і рятувальників. Тепер і вербальні образи вважають насильством, чого раніше не було. "Ми знаємо, що смертоносні напади на поліцейських і рятувальників трапляються дуже рідко", - каже він. Кількість тяжких насильницьких дій не зросла, а кількість тілесних поранень "зросла, але не різко".

Хоча кількість насильницьких нападів на поліцейських фіксується в щорічній поліцейській статистиці злочинності, насильницькі інциденти проти співробітників екстрених служб задокументовані не так досконало. Цифри часто групуються з даними поліції; точне визначення насильства також відрізняється у різних звітах.

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Винна чоловіча маскулінність?

Константою, однак, є той факт, що більшість актів насильства скоюють чоловіки, каже професор психології та соціології Федерального університету прикладних наук у Мюнстері Альфред Ґеберт (Alfred Gebert).

В інтерв'ю DW Ґеберт сказав, що повага до людей в уніформі сильно похитнулася, особливо серед молодих чоловіків віком від 20 до 29 років. Особливо після вживання горілчаного, кортить похизуватися перед друзями, а починається все зі словесних образ. Бракує шкільного виховання на тему поваги, але також і правових наслідків для порушників.

Наслідки новорічного хаосу у Берліні Фото: Jürgen Held/IMAGO

Рафаель Бер погоджується, що насильство є частиною демонстрації певної форми маскулінності. "Це, звичайно, пов'язано з тим, як деякі молоді люди хочуть, щоби їх сприймали на публіці, що часто означає демонстрацію сили".

Але, каже Бер, той факт, що це проблемне явище молодих сп'янілих чоловіків означає, що ЗМІ часто її драматизують. "Немає доказів постійного зростання насильства. Радше, спостерігаються повторні спалахи насильства в певних контекстах. Це відбувається в усіх країнах, де проходять масштабні заходи. А де задіяне горілчане - там порушуються соціальні норми та закони. Новий рік особливо екстремальна оказія, бо в хід ідуть ще й феєрверки".

Наприкінці року влада ФРН скасувала заборону на продаж піротехніки, запроваджену раніше через пандемію коронавірусу. "Я не думаю, що групи чоловіків, які вчиняють ці акти насильства, мають великий вплив на суспільство, - підкреслює психолог і соціолог Ґеберт. - Радше, гадаю, що громадськість вважає ці напади абсолютно неприйнятними і хоче суворішого покарання для винних".

Профспілка поліцейських Німеччини закликала посилити покарання для нападників на екстрені служби. Пожежні вимагають використання додаткових натільних камер, щоби мати докази актам насильства. "Це і мій заклик - зібрати більше даних і детально проаналізувати все, що сталося, - каже Бер у розмові з DW. - Я б застеріг від паніки і віри в те, що в Німеччині розгул насильства. Але громадянське суспільство є уразливим".

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що кожен, хто атакує поліцію та рятувальників "повинен бути покараним за всією суворістю закону". Однак Фезер виключила посилення законодавства, зазначивши, що останніми роками це вже було зроблено.

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Уповноважена з інтеграції закликає не узагальнювати

Голова Спілки німецьких поліцейських (DPoIG) Райнер Вендт (Rainer Wendt) сказав журналу Focus, що підозрюваних у нападах ще не встановлено. "Серед екстрених служб переважає враження, що групи молодих людей міграційного походження були непропорційно тісно причетні до заворушень".

Схожі заяви в газеті BILD зробив міністр внутрішніх справ найбільш густонаселеної федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul), як і колишній міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn), який скористався нагодою для заклику до переосмислення німецької міграційної політики.

Уповноважена федерального уряду з питань інтеграції та боротьби з расизмом Рім Алабалі-Радован (Reem Alabali-Radovan) застерегла від "узагальнюючих підозр щодо осіб міграційного походження". Кожен, хто зараз так реагує, "сприяє подальшій стигматизації та розколу нашого суспільства замість того, щоб боротися зі соціальними причинами проблеми". Напади на екстрені служби вона назвала огидними і такими, що мають бути покарані за усією суворістю закону.