 Між Китаєм та США спалахнула сварка через звинувачення Пекіна і назву вірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Між Китаєм та США спалахнула сварка через звинувачення Пекіна і назву вірусу

США та Китай починають сваритися через коронавірус. Трамп називає його "китайським" після того, як у китайському МЗС натякнули, що вірус в Ухань завезли американські військові.

Трамп відкинув звинувачення Пекіна у причетності США до появи вірусу в Китаї

Трамп знов назвав новий коронавірус "китайським" і відкинув звинувачення Пекіна у причетності США до появи вірусу в Китаї

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 17 березня, дав додатковий поштовх сварці між США та Китаєм через новий коронавірус. Він знову використав для позначення нового коронавірусу термін, який Пекін вважає некоректним, а також спростував звинувачення з боку КНР щодо причетності військових США до появи вірусу в Ухані.

Під час виступу Дональд Трамп знову вжив назву "китайський вірус", незважаючи на те, що раніше це викликало невдоволення Пекіна. Державна китайська агенція "Сіньхуа" оприлюднила різку офіційну заяву, в якій слова Трампа були розкритиковані.

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"Використання расистських і ксенофобських назв з метою покладання відповідальності за спалах хвороби на інші країни показує тільки політичну безвідповідальність і некомпетентність, що посилює страх перед вірусом", - йшлося в заяві агенції "Сіньхуа".

Утім, Трамп дотримується іншої думки. "Він (вірус. - Ред.) дійсно прийшов з Китаю, тому я думаю, що це визначення дуже точне", - стверджує Трамп. Напередодні він вжив термін "китайський вірус" у дописі в соцмережі Twitter. Він дав зрозуміти, що одним з мотивів, який спонукав його висловитися саме так, було бажання відплатити китайцям за звинувачення у нібито причетності американських віськових до появи вірусу в Ухані.

"Китай поширював інформацію, яка була брехнею. Мені не подобаються заяви Китаю, що наші військові причетні до появи вірусу в Китаї. Наші військові нікому нічого не завозили", - заявив Трамп, цитує агентство AFP.

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Минулого тижня представник МЗС КНР Чжан Ліцзюнь припустив, що коронавірус CОVID-19 в Ухань завезли американські військові. "Коли в США з'явився так званий нульовий пацієнт? Скільки людей заражені? В які лікарні їх привезли? Можливо, це американські військові завезли епідемію до Уханю. Будьте прозорі! Оприлюдніть інформацію! США повинні нам пояснити", - написав він на сторінці в Twitter. Після цих слів Державний департамент США викликав посла Китаю у Вашингтоні для пояснень.

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