Обмежено придатних до 25 не мобілізовуватимуть - Стефанчук

Міністерство оборони України найближчими днями має видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін у мобілізаційному законодавстві були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними - у воєнний. Про це в коментарі "Українській правді" у вівторок, 17 вересня, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми провели великі дискусії з колегами з міноборони і генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту", - сказав він.

При цьому, за словами Стефанчука, представники міноборони і генштабу запевнили, що найближчими днями зʼявиться наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. В наказі має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участь у штурмових діях, додав він.

Тим часом народні депутати обговорюватимуть із представниками міноборони і генштбау, як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями. Після цього парламент повернеться до розгляду законопроєкту №11379-Д про заборону мобілізації до 25 років, наголосив Стефанчук.

Колишні "обмежено придатні" до 25 років мають служити

З ухваленням в Україні нового мобілізаційного законодавства був скасований статус "обмежено придатний" до військової служби. Тепер громадяни віком від 18 до 25 років, які мали цей статус і звільнялися від строкової служби в мирний час, перебувають на обліку військовозобов'язаних (а не призовників) і підлягають мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо вони закінчили військову кафедру і відповідно мають офіцерське звання або проходили військову службу.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) раніше не погодив три зареєстровані в Раді законопроєкти, якими пропонувалось прирівняти чоловіків до 25 років, які мали статус "обмежено придатних", до призовників і не мобілізувати до досягнення 25 років. У генштабі пояснили це тим, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатний" задля ухилення від проходження служби в мирний час, а ухвалення запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс.