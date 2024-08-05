Мобілізація обмежено придатних до 25-ти: комітет ВР - проти

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки напрацював законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін у мобілізаційному законодавстві були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними - у воєнний. Про це в коментарі "Українській правді " у понеділок, 5 серпня, повідомив секретар комітету, народний депутат фракції "Голосу" Роман Костенко.

"Комітет напрацював законопроєкт, що забороняє призивати громадян віком 18 - 25 років, які були визнані непридатними в мирний час і обмежено придатними у воєнний. Також у документі йдеться, що люди до 25 років, які були мобілізовані за таких умов, зможуть звільнятися зі служби", - сказав він.

Далі законодавчу ініціативу має розглянути Верховна Рада.

Генштаб ЗСУ: колишні "обмежено придатні" до 25 років мають служити

З ухваленням в Україні нового мобілізаційного законодавства був скасований статус "обмежено придатний" до військової служби. Тепер громадяни віком від 18 до 25 років, які мали цей статус і звільнялися від строкової служби в мирний час, перебувають на обліку військовозобов'язаних (а не призовників) і підлягають мобілізації на загальних підставах. Це можливо, якщо вони закінчили військову кафедру і відповідно мають офіцерське звання або проходили військову службу.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) раніше не погодив три зареєстровані в Раді законопроєкти, якими пропонувалось прирівняти чоловіків до 25 років, які мали статус "обмежено придатних", до призовників і не мобілізувати до досягнення 25 років. У генштабі пояснили це тим, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатний" задля ухилення від проходження служби в мирний час, а ухвалення запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс.

"В умовах зменшення кількості та якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії РФ проти України, ухвалення відповідних змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування ЗСУ особовим складом та виконання ними завдань з захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", - казали в генштабі.