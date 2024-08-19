Від мобілізації заброньовані майже 1 млн людей - міноборони

Кількість заброньованих від мобілізації в Україні невдовзі перевищить мільйон людей, заявив заступник міністра оборони. Водночас він вважає, що зараз мобілізація не забезпечує потреб армії.

В Україні від мобілізації заброньовані 930 тисяч військовозобов'язаних громадян, а невдовзі ця цифра перевищить мільйон. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств" у понеділок, 19 серпня, пише Forbes Ukraine .

За його словами, це нормальна побудова захисту держави, коли одні воюють, а інші працюють на оборону. Заступник міністра зазначив, що економіка України має бути переведена на військові рейки, але сьогодні "одиниці підприємств працюють в три зміни".

При цьому він сказав, що зараз мобілізація не забезпечує потреб війська, бо мобілізований стане бійцем лише через три - шість місяців, тоді як очікується, що до кінця року Росія збільшить своє угрупування на окупованих територіях України з 600 тисяч до 800 тисяч осіб.

Читайте також: Шмигаль доручив розробити "справедливішу" систему бронювання

Бронювання в "Дії"

Згідно з постановою уряду України, крім державних службовців, чиновників і працівників критичної інфраструктури, бронювати від призову можна на пів року не більше 50 відсотків військовозобов'язаних працівників компаній, які є важливими для економіки.

17 липня у додатку "Дія" запрацювала функція електронного бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств і підприємств, які забезпечують потреби сил оборони України.

Уже неодноразово розроблялися проєкти "економічного бронювання", які покликані надати бізнесу право бронювати працівників за певні грошові внески, але досі жодний з цих варіантів не був винесений на голосування у Верховну Раду.

Читайте також: Що не так із бронюванням від військової служби в Україні