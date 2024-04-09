Шмигаль доручив розробити "справедливішу" систему бронювання

Денис Шмигаль вважає, що одним із ключових питань в забезпеченні функціонування української економіки та інфраструктури є "справедливе і раціональне бронювання військовозобов'язаних".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити оновлені і більш справедливі правила бронювання військовозобов'язаних, а також визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури. Про це він заявив під час засідання уряду у вівторок, 9 квітня.

За словами прем'єра, одним із ключових питань в забезпеченні функціонування української економіки та інфраструктури є "справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних".

"Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури", - заявив він.

За словами прем'єра, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, "щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими".

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Бронювання працівників цирку

У понеділок, 8 квітня, міністерство культури та інформаційної політики України внесло державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів" до списку критично важливих для функціонування економіки, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як йдеться у документі, який оприлюднив депутат, зазначене підприємство має важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тепер співробітників цього підприємства можуть забронювати від мобілізації.

Ця новина викликала критику у великої кількості українських користувачів соцмереж. В той же час виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв обурився цією реакцією та зазначив, що ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" - "не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".