У Раду внесли законопроєкт про "економічне бронювання"

Народні депутати України напередодні зареєстрували для розгляду у Верховній Раді законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", в який, з-поміж іншого, заклали концепцію "економічного бронювання" під час мобілізації. Про це у середу, 12 червня, повідомив нардеп від фракції "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів законопроєкту. За його словами, ця норма дозволить "зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів".

Загалом законодавча ініціатива передбачає визначення переліку стратегічних галузей промисловості, створення державного фонду розвитку промисловості, запровадження системи спеціальних інноваційних та інвестиційних контрактів між урядом та інвесторами, а також програми співфінансування проєктів у сфері критичних технологій на пільгових умовах, зазначив Наталуха у дописі у Facebook. Тексту законопроєкту у супровідних документів на сайті Верховної Ради наразі немає.

Читайте також: Що не так із бронюванням від військової служби в Україні

Як працюватиме "економічне бронювання"

"Економічним бронюванням", за словами Наталухи, зможе скористатися кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника.

"Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року", - зазначив нардеп.

Читайте також: Шмигаль доручив розробити "справедливішу" систему бронювання

Відсоткову межу заброньованих визначатиме уряд

Як вказує Наталуха, відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабінет міністрів. "Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроекті №11332 щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних", - додав він.

Також нардеп повідомив, що незабаром до Верховної Ради будуть внесені два альтернативних законопроєкти, які включатимуть модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень та змішану модель (35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника, 20 тисяч гривень військового збору для фізичних осіб - підприємців.