Після набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні збільшився призов до армії, заявив президент Володимир Зеленський.

Мобілізація в Україні збільшилась після набуття чинності нового закону. Про це заявив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа.

"Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", - цитує Зеленського державне інформаційне агентство "Укрінформ".

60 днів на оновлення даних

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Протягом 60 днів (до 16 липня включно) всі військовозобов'язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Це можна зробити в територіальних центрах комплектування (ТЦК), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті у мобільному застосунку "Резерв+".

До цього Зеленський підписав низку законів, що безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Зокрема, він схвалив посилення відповідальності за порушення мобілізації. Відтепер штрафи за порушення правил військового обліку в особливий період становитимуть 17 тисяч - 22,5 тисячі гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.