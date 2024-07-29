Колишні "обмежено придатні" до 25 років мають служити - ГШ

Генштаб ЗСУ не підтримує зміни в законодавстві, які пропонують надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації колишнім "обмежено придатним", які не досягли 25 років.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) не підтримує зміни в законодавстві, які б розв'язали колізію з чоловіками до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит "Радіо Свобода".

Зокрема, головне управління персоналу Генштабу не погодило зареєстровані у парламенті законопроєкти №11379, №11379-1 та №11379-2.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", - йдеться у відповіді військового керівництва.

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Ухвалення законів знизить мобілізаційний ресурс

Генштаб вважає, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатний" з метою ухилення від проходження служби в мирний час, крім цього, на думку військового керівництва, ухвалення запропонованих змін у законодавстві знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії РФ проти України, ухвалення запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних сил України особовим складом та виконання ними завдань із захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", - йдеться у відповіді Генштабу.

Крім цього, зазначається, що діючим законодавством "не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов'язаних".

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Юридична колізія

Статус "обмежено придатний" був скасований 21 березня 2024 року. На сьогодні громадяни віком до 25 років, які мали цей статус і звільнялися від строкової служби у мирний час, перебувають на обліку військовозобов'язаних, і їх мобілізують.

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядає законопроєкти, які покликані розв'язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві. Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", прирівняти до призовників та не мобілізувати до досягнення 25 років.