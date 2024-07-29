  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Колишні "обмежено придатні" до 25 років мають служити - ГШ

Дмитро Шварц
29 липня 2024 р.

Генштаб ЗСУ не підтримує зміни в законодавстві, які пропонують надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації колишнім "обмежено придатним", які не досягли 25 років.

https://p.dw.com/p/4irsj
Українські військові на навчанні, архівне фото
Ухвалення запропонованих змін у законодавстві знизить мобілізаційний ресурс війська, вважає ГенштабФото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) не підтримує зміни в законодавстві, які б розв'язали колізію з чоловіками до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит "Радіо Свобода".

Зокрема, головне управління персоналу Генштабу не погодило зареєстровані у парламенті законопроєкти №11379, №11379-1 та №11379-2.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", - йдеться у відповіді військового керівництва.

Читайте також: Скасування статусу обмежено придатний: закон набув чинності

Ухвалення законів знизить мобілізаційний ресурс

Генштаб вважає, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатний" з метою ухилення від проходження служби в мирний час, крім цього, на думку військового керівництва, ухвалення запропонованих змін у законодавстві знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії РФ проти України, ухвалення запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних сил України особовим складом та виконання ними завдань із захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", - йдеться у відповіді Генштабу.

Крім цього, зазначається, що діючим законодавством "не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов'язаних".

Читайте також: Без обмежено придатних: за станом здоров'я тепер ділитимуть на кілька категорій

Юридична колізія

Статус "обмежено придатний" був скасований 21 березня 2024 року. На сьогодні громадяни віком до 25 років, які мали цей статус і звільнялися від строкової служби у мирний час, перебувають на обліку військовозобов'язаних, і їх мобілізують.

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядає законопроєкти, які покликані розв'язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві. Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", прирівняти до призовників та не мобілізувати до досягнення 25 років.

Чи може київське метро залишитися без машиністів?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Солдати біля міноборони України

У міноборони розповіли, скільки українців за кордоном вчасно оновили військові дані

У міноборони розповіли, скільки українців за кордоном вчасно оновили військові дані

Найактивніше українці передавали свої військово-облікові дані з Польщі, Німеччини, Чехії та Канади, повідомили в міноборони.
Конфлікти17 липня 2024 р.
Мобільний додаток "Дія"

Функція електронного бронювання запрацювала у "Дії"

Функція електронного бронювання запрацювала у "Дії"

Керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби сил оборони, відтепер можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників онлайн через "Дію". Процес займає добу.
Конфлікти17 липня 2024 р.
Черги під ТЦК в Києві у травні 2024 року

Кілька штрафів одразу: в МОУ пояснили деякі аспекти щодо відповідальності за порушення мобілізаційних вимог

Кілька штрафів одразу: в МОУ пояснили деякі аспекти щодо відповідальності за порушення мобілізаційних вимог

У міноборони України підтвердили DW, що за порушення кожного етапу військового обліку може накладатися одночасно кілька штрафів, а примусове стягнення може поширитись і на майно боржника.
Політика26 липня 2024 р.