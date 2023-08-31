Міністром оборони Британії замість Воллеса став Шеппс

Бен Воллес, який ще у липні заявляв про свій намір піти у відставку, офіційно написав заяву. Його замінив на посаді Грант Шеппс.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес подав у відставку, повідомили в четвер, 31 серпня, на Даунінг-стріт.

У листі до Воллеса прем'єр-міністр Ріші Сунак високо оцінив "відданість і майстерність", які той продемонстрував, що дозволило відіграти провідну роль у підтримці західними союзниками України в протистоянні з Росією. "Ваша рішучість надати Києву зброю до того, як росіяни напали, суттєво вплинула на здатність українців відбити вторгнення", - написав Сунак, зауваживши, що Воллес раніше за інших побачив справжні наміри президента РФ Володимира Путіна щодо України.

Воллес повідомив про намір піти у відставку в липні. Як зауважує SkyNews, цьому передувала відмова США підтримати його кандидатуру на посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) та скандал з його заявою, що Британія - не Amazon, який постачає зброю, тому Україні треба бути вдячнішою.

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Новим міністром оборони став Шеппс

Новим міністром оборони Великобританії замість Воллеса став Грант Шеппс.

До цього він був міністром енергетики країни.

Шеппс пообіцяв "продовжувати підтримку України в її боротьбі проти варварського вторгнення Путіна".

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