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Кулеба назвав критику Воллеса "прикрим непорозумінням"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, спростування прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком заяви британського міністра оборони Бена Воллеса доводить, що ці слова були "прикрим непорозумінням".

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Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав слова міністра оборони Великобританії Бена Воллеса про недостатню вдячність українців за надану допомогу "прикрим непорозумінням", нагадавши, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак не погодився з критикою Воллесом України.

"Я не відчуваю, що хтось не цінує нашу вдячність чи ми якось недостатньо дякуємо. Ні в кого немає підстав звинувачувати нас у якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна", - зазначив Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 14 липня.

Він розповів, що його часто запитують про те, чи достатньо Україні передали зброї. "Кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу: дякую, зброї було достатньо", - наголосив міністр.

Скандал навколо заяви Воллеса

Напередодні Воллес заявив, що Київ багато вимагає від партнерів і мав би бути більше вдячним за надану допомогу. "Ми не Amazon", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що завжди був вдячним: "Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай він напише мені, як я маю подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". 

Ввечері того ж дня у традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський за вісім хвилин понад 40 разів подякував країнам-партнерам за надану підтримку. Тим часом українці запустили у соціальних мережах флешмоб з подяками Воллесу.

Реакцію Зеленського розкритикував посол України у Великобританії Вадим Пристайко, назвавши її "нездоровою". Згодом у коментарі "Українській правді" він додав, що саркастичний коментар про "Амазон" отримав таку ж саркастичну відповідь Зеленського, але сарказм між дружніми країнами не потрібен.

Сунак своєю чергою став на бік Зеленського: "Люди по всій Україні борються за своє життя та свободу кожного дня, і платять за це жахливу ціну, тому я повністю розумію бажання Володимира зробити все можливе, щоб захистити свій народ і зупинити цю війну. Ми продовжимо надавати йому необхідну підтримку".

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