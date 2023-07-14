Кулеба назвав критику Воллеса "прикрим непорозумінням"

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, спростування прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком заяви британського міністра оборони Бена Воллеса доводить, що ці слова були "прикрим непорозумінням".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав слова міністра оборони Великобританії Бена Воллеса про недостатню вдячність українців за надану допомогу "прикрим непорозумінням", нагадавши, що британський прем'єр-міністр Ріші Сунак не погодився з критикою Воллесом України.

"Я не відчуваю, що хтось не цінує нашу вдячність чи ми якось недостатньо дякуємо. Ні в кого немає підстав звинувачувати нас у якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна", - зазначив Кулеба в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 14 липня.

Він розповів, що його часто запитують про те, чи достатньо Україні передали зброї. "Кажу, що зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу: дякую, зброї було достатньо", - наголосив міністр.

Скандал навколо заяви Воллеса

Напередодні Воллес заявив, що Київ багато вимагає від партнерів і мав би бути більше вдячним за надану допомогу. "Ми не Amazon", - додав він.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав, що завжди був вдячним: "Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай він напише мені, як я маю подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Ввечері того ж дня у традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський за вісім хвилин понад 40 разів подякував країнам-партнерам за надану підтримку. Тим часом українці запустили у соціальних мережах флешмоб з подяками Воллесу.

Реакцію Зеленського розкритикував посол України у Великобританії Вадим Пристайко, назвавши її "нездоровою". Згодом у коментарі "Українській правді" він додав, що саркастичний коментар про "Амазон" отримав таку ж саркастичну відповідь Зеленського, але сарказм між дружніми країнами не потрібен.

Сунак своєю чергою став на бік Зеленського: "Люди по всій Україні борються за своє життя та свободу кожного дня, і платять за це жахливу ціну, тому я повністю розумію бажання Володимира зробити все можливе, щоб захистити свій народ і зупинити цю війну. Ми продовжимо надавати йому необхідну підтримку".