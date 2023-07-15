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Воллес піде з посади міністра оборони Британії восени - ЗМІ

Олександр Куницький
1 год. тому

У вересні у Великобританії очікується перезавантаження уряду, пише газета The Times. Чинний міністр оборони країни Бен Воллес заявив, що не планує лишатися на посаді.

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Міністр оборони Британії Бен Воллес
Бен ВоллесФото: Nadja Wohlleben/REUTERS

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес піде у відставку під час наступної перестановки уряду восени. Про це він заявив в інтерв'ю газеті The Times, опублікованому в суботу, 15 липня, яке цитує Reuters.

"Наступного разу я не стану (міністром оборони - Ред.)", - сказав він. Як зазначає видання, піти з посади Воллес, який обіймає її протягом чотирьох років, може у вересні. Очікується, що саме тоді премʼєр-міністр Великобританії Ріші Сунак перезавантажить свій уряд.

Водночас Воллес заявив, що не братиме участь і у парламентських виборах у Великобританії, які відбудуться у період протягом наступних 18 місяців. Зараз Воллес є членом правлячої Консервативної партії. Вперше у британський парламент він обрався у 2005 році.

Зазначимо, що Воллес послідовно виступає на підтримку України та за надання їй військової допомоги. Але днями широкий резонанс викликала його заява на саміті НАТО у Вільнюсі і реакція на неї президента України Володимира Зеленського. Перший заявив, що Київ завжди просить більшого від партнерів і мав би бути більш вдячним за надану допомогу. "Ми не Amazon", - додав Воллес.

У відповідь Зеленський сказав, що Україна завжди була вдячною, і попросив Воллеса написати як саме дякувати. "А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Згодом Сунак став на бік Зеленського, а сам Воллес пояснив свої слова і запевнив Україну у підтримці.

Читайте також: Саміт НАТО: "Амазон" - Україні, лавровий вінок - Байдену?

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