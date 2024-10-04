  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Міністр оборони Польщі наполягає на ультиматумі Україні

Олександр Куницький
4 жовтня 2024 р.

Попри критику з боку президента Польщі Анджея Дуди, польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш обіцяє блокувати вступ України до ЄС, якщо вона не владнає історичну суперечку щодо Волинської трагедії.

https://p.dw.com/p/4lQHi
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Косіняк-Камиш Фото: Piotr Nowak/picture alliance / PAP

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наполягає на неможливості вступу України до Європейського Союзу без розв'язання історичної суперечки навколо Волинської трагедії. Таку заяву він зробив у п'ятницю, 4 жовтня, в ефірі каналу Wirtualna Polska.

"Я не передумаю, хоча бачу, що президент (Польщі Анджей. - Ред.) Дуда має іншу думку. Україна не приєднається до Євросоюзу, не буде моєї згоди, якщо вона не вирішить "волинське питання", - цитує його польське видання Wiadomosci. Косіняк-Камиш додав, що для вступу до ЄС Україні "треба виконати певні умови - не тільки економічні, але й щодо правди, історії".

Дуда: Це путінський наратив

Раніше Косіняк-Камиш уже робив подібну заяву, яку розкритикував президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, така риторика є частиною путінської політики, адже той напав на Україну, щоби завадити її євроатлантичній інтеграції. "Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до ЄС, то він йде в руслі політики Путіна. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви", - наголосив Дуда.

Як повідомляли польські ЗМІ, міністерство закордонних справ Польщі розглядає варіант використати після початку піврічного головування країни в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. 

Читайте також: Сікорський про конфлікт з Зеленським: Подивимося по вчинках

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Сікорський про конфлікт з Зеленським: Є питання, які потрібно вирішити

Сікорський про конфлікт з Зеленським: Є питання, які потрібно вирішити

Глава МЗС Польщі підтвердив інформацію ЗМІ про напружені стосунки з президентом України.
Політика21 вересня 2024 р.
Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда: Шантаж України до добра не приведе

Дуда: Шантаж України до добра не приведе

Блокування євроатлантичної інтеграції України є однією з причин, чому Путін воює проти неї, тому нинішні погрози польського уряду через історичні суперечки - поганий шлях вирішення проблеми, переконаний президент Польщі.
Політика27 вересня 2024 р.
Прапори України і Польщі

Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії на Рівненщині

Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії на Рівненщині

Після звернень громадян Польщі Український інститут національної пам'яті готовий в 2025 році шукати жертв Волинської трагедії на Рівненщині. Втім, наразі в інституті кажуть про "виключення", а не повноцінну співпрацю.
Політика2 жовтня 2024 р.
Більше публікацій