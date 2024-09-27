Дуда: Шантаж України до добра не приведе

Блокування євроатлантичної інтеграції України є однією з причин, чому Путін воює проти неї, тому нинішні погрози польського уряду через історичні суперечки - поганий шлях вирішення проблеми, переконаний президент Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда вкотре висловився проти вирішення польським урядом історичних суперечок з Україною методом погроз і шантажу, зокрема - блокування її євроінтеграції.

"Блокування інтеграції України з Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну. Тому вписувати себе у відносини з Україною таким чином - це так чи інакше йти шляхом Путіна", - сказав він в інтерв'ю Polsat News , опублікованому в п'ятницю, 27 вересня.

Таким чином Дуда прокоментував заяву віцепрем'єр-міністра в уряді Дональда Туска, міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, що без вирішення історичних суперечок не може бути й мови про вступ України в Європейський Союз.

"Делікатне і складне питання"

За словами Дуди, він постійно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським щодо вирішення проблеми Волинської трагедії, проте просувається доволі повільно, адже це "делікатне і складне питання".

Зокрема він нагадав, що питання ексгумації жертв було предметом його розмови з Зеленським під час візиту до Києва на День незалежності України. "Я сподіваюся, що до кінця мого президентства (2025 рік. - Ред.) буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом жорстокого шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", - сказав президент.

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Волинська трагедія

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських відносин.

У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаючи цифри від 35 до 100 тисяч загиблих поляків і від 15 до 25 тисяч загиблих українців.

У 2018 році в Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", на що критично відреагував офіційний Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам'ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною.