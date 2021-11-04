Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук

Верховна рада України призначила віцепрем'єр-міністеркою - главою міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За відповідне рішення у четвер, 4 листопада, проголосували 260 народних депутатів. Напередодні Верховна Рада звільнила з цієї посади Олексія Резнікова, якого у четвер призначили міністром оборони.

Виступаючи з трибуни парламенту, Верещук пообіцяла співпрацювати з міністерством оборони України і новопризначеним очільникому питанні практичних кроків що "гуманітарного розмінування" на Донбасі. "Спочатку безпека - потім політичне врегулювання", - заявила політик. Вона також пообіцяла вирішувати проблеми соціального забезпечення внутрішніх переселенців в Україні відповідно до раніше узгодженої міністерством стратегії.

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"Не все залежить від України. (…) Але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав", - так відповіла Верещук на питання про те, коли вона бачить повернення непідконтрольних Києву територій до складу України.

Що відомо про Верещук

Ірина Верещук - народна депутатка від партії "Слуга народу". До призначення міністеркою вона очолювала підкомітет з державної безпеки та оборони в парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народилася 1979 року у Львівській області. Навчалася у військовому інституті при Національному університеті "Львівська політехніка" та на правничому факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Також вона п'ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України, свідчить біографія Верещук на сайті партії "Слуга народу". У 2020 році Верещук висували кандидаткою від президентської партії на посаду мера Києва.

Нагадаємо, 3 листопада, Верховна Рада звільнила з посад пятьох міністрів - реінтеграції, оборони, екології, економіки та стратегічних галузей промисловості.