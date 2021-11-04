Міністеркою реінтеграції окупованих територій України стала Ірина Верещук

Український парламент підтримав призначення депутатки від "Слуги народу" Ірини Верещук на посаду міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Верховна рада України призначила віцепрем'єр-міністеркою - главою міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За відповідне рішення у четвер, 4 листопада, проголосували 260 народних депутатів. Напередодні Верховна Рада звільнила з цієї посади Олексія Резнікова, якого у четвер призначили міністром оборони.
Виступаючи з трибуни парламенту, Верещук пообіцяла співпрацювати з міністерством оборони України і новопризначеним очільникому питанні практичних кроків що "гуманітарного розмінування" на Донбасі. "Спочатку безпека - потім політичне врегулювання", - заявила політик. Вона також пообіцяла вирішувати проблеми соціального забезпечення внутрішніх переселенців в Україні відповідно до раніше узгодженої міністерством стратегії.
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"Не все залежить від України. (…) Але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав", - так відповіла Верещук на питання про те, коли вона бачить повернення непідконтрольних Києву територій до складу України.
Ірина Верещук - народна депутатка від партії "Слуга народу". До призначення міністеркою вона очолювала підкомітет з державної безпеки та оборони в парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народилася 1979 року у Львівській області. Навчалася у військовому інституті при Національному університеті "Львівська політехніка" та на правничому факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
Також вона п'ять років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України, свідчить біографія Верещук на сайті партії "Слуга народу". У 2020 році Верещук висували кандидаткою від президентської партії на посаду мера Києва.
Нагадаємо, 3 листопада, Верховна Рада звільнила з посад пятьох міністрів - реінтеграції, оборони, екології, економіки та стратегічних галузей промисловості.
Тимчасово виконуючим обов'язки міністра екології уряд призначив Руслана Стрільця, який раніше працював заступником міністра екології з питань цифровізації.
Міністр оборони Андрій Таран написав заяву про звільнення за власним бажанням. У середу Рада розгляне його звільнення й відставку ще чотирьох міністрів.
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про звільнення за власним бажанням. Імовірно, його замінить голова Державної митної служби Павло Рябікін.
Фракція "Слуга народу" на засіданні затвердила кандидатури Ірини Верещук, Павла Рябікіна, Юлії Свириденко і Олексія Резнікова на посади в уряді. Рада розгляне призначення 4 листопада.
У відставку подав перший віцепрем'єр-міністр України, міністр економіки України Олексій Любченко. Ймовірно, його посаду обійме заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свіріденко.