Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі у вівторок, 2 листопада.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року. Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що очільник міноборони "має скарги на стан здоров'я", тому міністерство може очолити інша людина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Напередодні фракція "Слуга народу" на засіданні підтримала висунення кандидатури віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. Перед цим Резніков подав заяву про відставку.

Кадрові ротації в уряді

Як повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, 3 листопада Рада розгляне звільнення п'яти міністрів. Зокрема відставки Андрія Тарана й Олексія Резнікова, а також звільнення з посад Романа Абрамовського - міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка - першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки й Олега Уруського - міністра з питань стратегічних галузей промислової політики.

На посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій "Слуги народу" вирішили висунути депутатку Ірину Верещук. Голову Державної митної служби Павла Рябікіна депутати пропрезидентської фракції пропонують на посаду віцепрем'єр-міністра та міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Кандадатуру заступниці керівника Офісу президента Юлії Свириденко депутати висунуть на посаду міністра економіки замість Олексія Любченка.

Як повідомив напередодні у своєму Telegram депутат "Слуги народу" Олександр Качура, кадрові призначення Верховна Рада планує розглянути 4 листопада.