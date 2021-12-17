Мігранти не припиняють спроби потрапити до ЄС з боку Білорусі - польські прикордонники

За минулу добу 93 мігранта намагалися перетнути кордон Білорусі з Польщею, повідомляє у п'ятницю, 17 грудня, прикордонна служба Польщі.

"На ділянці кордону, яка охороняється прикордонною заставою у Дубичах Церковних, група з 11 осіб силою намагалась перетнути кордон, кидаючи шумові петарди", - ідеться у повідомленні польських прикордонників у Twitter.

Ще одна група з дев'яти мігрантів намагалася перетнути кордон в районі прикордонної застави у Бобровниках і потрапити у Польщу через річку Свіслоч на понтоні, стверджують вони.

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Мігранти на кордоні з ЄС

За оцінками польської прикордонної служби, станом на кінець листопада на території Білорусі перебували близько 10 тисяч мігрантів, які мали намір потрапити до Євросоюзу.

За інформацією відомства, стихійних таборів мігрантів на білоруській стороні біля прикордонних переходів більше немає. Проте білоруські спецслужби регулярно привозять мігрантів на фурах до кордону.

Нагадаємо, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до нього з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Білорусь змінила тактику щодо мігрантів - вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

На початку грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.

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