Понад 70 мігрантів знову намагалися прорватися з боку Білорусі - польські прикордонники

Понад 70 мігрантів намагалися прорвати польський кордон з боку Білорусі, повідомляє у четвер, 16 грудня прикордонна служба Польщі у Twitter.

Як стверджують польські прикордонники, на відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою поблизу села Черемха, кордон намагалася силою перетнути 31 особа. Також 20 осіб намагалися прорватися на відрізку, що охороняється прикордонною заставою у селі Наревка, а в зоні відповідальності прикордонників у селі Новий Двур - 11 осіб. Зазначається, що під час спроби мігрантів перетнути кордон постраждали двоє польських військових.

За інформацією міноборони Польщі, схема дій із прориву кордону схожа на попередні. Зокрема, аби перебратися на інший бік кордону, мігранти кладуть предмети на колючий дріт і кидають у військових каміння. "Інцидент стався під пильним контролем білоруських спецслужб", - наголошується в повідомленні у Twitter.

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Заборона висилати мігрантів з Польщі

6 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.

Раніше Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звинуватила Білорусь та Польщу в серйозних порушеннях прав людини щодо мігрантів та шукачів притулку на білорусько-польському кордоні. За даними прикордонної служби Польщі, цього року зареєстровано близько 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, з них 8900 лише у листопаді.

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Ситуація на зовнішньому кордоні ЄС

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась 8 листопада, коли до нього з боку Білорусі підійшли кілька тисяч мігрантів. З того часу вони намагаються силою прорвати кордон у напрямку Польщі. 20 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Білорусь змінила тактику щодо мігрантів - вони намагаються перетнути кордон малими групами, але в різних місцях.

Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкції ЄС.

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