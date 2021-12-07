ЄСПЛ постановив не висилати мігрантів із Польщі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.

У повідомленні від понеділка, 6 грудня, ЄСПЛ зазначає, що щодня розглядає звернення мігрантів, які перебувають на кордоні з Білоруссю та просять міжнародного захисту. Посилаючись на статтю 39 свого регламенту, ЄСПЛ вказав Польщі на низку "тимчасових заходів". Згідно з заявою ЄСПЛ, такі тимчасові заходи запроваджуються лише у виняткових випадках, коли в іншому разі заявники зіткнулися б з "реальним ризиком зазнати незворотної шкоди".

У пресслужбі уточнили, що з 20 серпня по 3 грудня ЄСПЛ отримав 47 звернень щодо тимчасових заходів. При цьому у 44 зверненнях заявники вказують, що перебувають на території Польщі і просять міжнародного захисту. Ще одне клопотання подане проти Латвії і два - проти Литви. За клопотаннями щодо країн Балтії заходів вжито не було.

У цілому суд задовольнив 43 звернення з 47-ми. По деяких з них ЄСПЛ також постановив забезпечити мігрантів продуктами харчування, водою і необхідною медичною допомогою. ЄСПЛ не повідомляє, чи Польща виконала "тимчасові заходи", адресовані країні.

Цього року зареєстровано близько 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, з них 8900 лише у листопаді, повідомляє dpa з посиланням на прикордонну служби Польщі.

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Нагадаємо, з травня 2021 року Польща, Литва та Латвія відзначають збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу, які прагнуть потрапити до ЄС через Білорусь. Керівництво Євросоюзу звинувачує правителя Білорусі Лукашенка у гібридній атаці на європейські країни як помсті за запроваджені щодо Мінська санкцій ЄС.

За даними Єврокомісії, з початку року в Євросоюзі через Білорусь потрапили вже майже вісім тисяч мігрантів. У Литву всього 4300 осіб, 3200 - у Польщу та 400 до Латвії.

2 грудня вступили в силу нові санкції ЄС за інструменталізацію мігрантів, тобто щодо фізичних і юридичних осіб, які організовують чи допомагають діяльності режиму Лукашенка зі сприяння незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

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