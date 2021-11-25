 Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на кордоні України з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на кордоні України з Росією

У телефонній розмові з Володимиром Зеленським Анґела Меркель наголосила, що підрив незалежності та територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

Анґела Меркель та Володимир Зеленський (архівне фото)

Анґела Меркель та Володимир Зеленський (архівне фото)

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила президента України Володимира Зеленського у підтримці незалежності та територіальної цілісності країни та наголосила, що їх підрив не залишиться без наслідків. Таку заяву вона зробила під час телефонної розмови з главою української держави у четвер, 25 листопада.

Під час розмови сторони обговорили безпекову ситуацію на Сході України та на її кордоні з Росією, ідеться у повідомленні пресслужби уряду ФРН. В. о. канцлера ФРН і президент України домовилися просувати зусилля в "нормандському форматі" для виконання мінських домовленостей задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Як повідомляється на сайті українського президента, сторони погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження політики санкцій. Володимир Зеленський також поінформував Анґелу Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі та кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру. Президент України подякував в. о. канцлера "за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави", а також за активну позицію у переговорах в "нормандському форматі".

Меркель та Зеленський також обмінялися думками щодо ситуації на кордонах між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

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Ситуація на кордоні України та РФ

Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Як повідомив в інтерв'ю виданню Military Times начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною більше 92 тисяч військовослужбовців. Подібне відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС також висловлювали стурбованість скупченням військ.

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В Росії інформацію щодо концентрації сил для вторгнення в Україну заперечують. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість".

Дивитись відео 06:14

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