Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на кордоні України з Росією

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила президента України Володимира Зеленського у підтримці незалежності та територіальної цілісності країни та наголосила, що їх підрив не залишиться без наслідків. Таку заяву вона зробила під час телефонної розмови з главою української держави у четвер, 25 листопада.

Під час розмови сторони обговорили безпекову ситуацію на Сході України та на її кордоні з Росією, ідеться у повідомленні пресслужби уряду ФРН. В. о. канцлера ФРН і президент України домовилися просувати зусилля в "нормандському форматі" для виконання мінських домовленостей задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Як повідомляється на сайті українського президента, сторони погодилися з необхідністю координації зусиль міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження політики санкцій. Володимир Зеленський також поінформував Анґелу Меркель про безпекову ситуацію на Донбасі та кроки, які здійснює Україна з метою досягнення миру. Президент України подякував в. о. канцлера "за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави", а також за активну позицію у переговорах в "нормандському форматі".

Меркель та Зеленський також обмінялися думками щодо ситуації на кордонах між Білоруссю та Європейським Союзом та Білоруссю й Україною.

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Ситуація на кордоні України та РФ

Останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Як повідомив в інтерв'ю виданню Military Times начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною більше 92 тисяч військовослужбовців. Подібне відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

У зв'язку з цим директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс їздив до Москви, щоб "попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням їхніх військ біля кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії". У НАТО та ЄС також висловлювали стурбованість скупченням військ.

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В Росії інформацію щодо концентрації сил для вторгнення в Україну заперечують. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, "переміщення російських військ всередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не має викликати стурбованість".