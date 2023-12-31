У Києві росте кількість жертв удару РФ, пошуки тривають

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв масованого удару РФ сягнула 18 - рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Водночас у ДСНС і КМВА повідомляють про 19 жертв.

Кількість жертв масованого удару військ РФ 29 грудня у Києві зростає. Рятувальники дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі тіло ще одного загиблого, повідомив зранку у неділю, 31 грудня, мер Києва Віталій Кличко. За його даними, наразі кількість жертв атаки на столицю 29 грудня сягнула 18.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) та у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що з-під завалів вдлося деблокувати тіла 19 загиблих. Вісьмох людей вдалося врятувати, додають у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. До них залучені 72 рятувальника, 16 одиниць техніки та кінологічний розрахунок ДСНС.

Атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці, заявив напередодні Кличко.1 січня місцева влада оголосила днем жалоби.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Руйнування і жертви є у низці міст, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі.

Жертвами масованого удару, з урахуванням нових даних про загиблих у Києві, стала щонайменше 41 людина, ще 159 – зазнали поранень.

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