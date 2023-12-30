В ISW припускають, що РФ ще атакуватиме Україну на свята

За оцінками ISW, імовірними цілями РФ можуть бути ще і житлові райони - задля посилення соціальної напруженості в Україні.

Серія російських повітряних ударів по Україні 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців експериментів РФ з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону. Про це йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за п'ятницю, 29 грудня.

Там нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і дронових ударів різних масштабів, використовуючи різні комбінації дронів, крилатих і балістичних ракет.

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РФ диверсифікує засоби ударів для визначення слабких місць ППО

За оцінкою ISW від 21 жовтня, російські сили, ймовірно, диверсифікували комбінацію ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів, щоб визначити слабкі місця в українській ППО і оптимізувати ударний "пакет" - подібно до того, як російські війська завдавали ударів 29 грудня.

"Росія, ймовірно, навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені і початку зими 2023 року, щоб створити більш різноманітний ударний "пакет" і врахувати уроки, отримані під час різних нещодавніх розвідувальних і зондувальних місій, зокрема з використанням дронів типу Shahed для обходу української системи ППО і ракет для завдання максимальної шкоди наміченим цілям", - вказують аналітики інституту.

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ISW: Мета ударів РФ - підірвати моральний дух українців

За оцінками аналітиків ISW, війська РФ продовжуватимуть завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.

В ISW вважають, що своїми ударами по промисловим об'єктам Росія, імовірно, також прагне завадити Україні розвивати ключові можливості для підтримки військових операцій, а також підвищити ризики для західних партнерів і компаній, які співпрацюють з Києвом щодо спільного виробництва оборонних засобів.

Аналітики припускають, що російські війська продовжать завдати посилених ударів в найближчі дні, зокрема в новорічні свята, для підриву морального духу українців. Крім того, у ISW вважають, що цілями Москви можуть бути як енергетична інфраструктура, так і житлові райони в Україні - для посилення соціальної напруженості.

"Втім ISW все ще вважає, що зусилля Росії зламати волю України до боротьби навряд чи будуть успішними", - зауважують аналітики.

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