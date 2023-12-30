Зеленський про масштабну атаку 29 грудня: загинуло 39 людей

Через масований удар РФ по Україні у п'ятницю щонайменше 39 загиблих і 159 поранених, повідомив президент України. Постраждало 120 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 30 грудня, заявив, що щонайменше 39 людей загинули внаслідок російських ударів у п'ятницю, що є одним із найбільш смертоносних нападів РФ з початку війни.

"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих", - написав президент у Twitter.

За його даними, постраждало майже 120 міст і сіл та сотні цивільних об'єктів. Роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки досі тривають.

У Києві - 16 загиблих

В українській столиці, за останніми даними, 16 загиблих через п'ятничну атаку. 1 січня місцева влада оголосила днем жалоби. Також 30 грудня день жалоби оголосили і в Дніпрі, де російський удар напередодні забрав життя шістьох цивільних.

За даними головнокомандувачу ЗСУ Валерія Залужного, вночі та зранку 29 грудня Росія атакувала Україну 158 ракетами і дронами. 114 з них вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. Під удар потрапили цивільні, промислові, військові об'єкти, а також об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України. Руйнування і жертви є у низці міст, зокрема у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі.

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