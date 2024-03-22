Удар РФ: у Білому домі закликали розблокувати допомогу Києву

Важливо якнайшвидше надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту від атак, наголосила речниця Ради національної безпеки США Адріенн Вотсон. Зволікання є неприпустимим, додала вона.

Білий дім засудив масовану повітряну атаку Росії на Україну, і закликав республіканців в Конгресі США припинити "неприпустиме" блокування військової допомоги Україні. Відповідну заяву зробила у п'ятницю, 22 березня, речниця Ради національної безпеки США Адріенн Вотсон.

"Республіканці в Палаті представників мають ухвалити додатковий закон про національну безпеку зараз, щоб ми могли надати Україні це життєво необхідне обладнання", - цитує Вотсон агенція AFP.

За її словами, вкрай важливо якнайшвидше надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту від атак. "На кону життя людей, і будь-яке подальше зволікання є неприпустимим", - зазначила Вотсон. При цьому речниця засудила удари, завдані Росією по українських містах та цивільній інфраструктурі.

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Доєдналась до засудження і посолка США в Україні Бріджит Брінк. "Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - написала вона в соцмережі Х.

ООН: Удар РФ призведе до загострення гуманітарної ситуації

В Організації Об'єднаних Націй також засудили ракетний удар військ РФ по енергетичній інфраструктурі України. "Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів збройних сил Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання", - наводить слова гуманітарної координаторки системи ООН в Україні Деніз Браун пресслужба організації .

За її словами, удари по критично важливій цивільній інфраструктурі призведуть до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні. "Через ці удари також загинули люди та були пошкоджені домівки та школи, що спричинило нові страждання для людей. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені", - додала вона.

Боррель: Винні будуть притягнуті до відповідальності

Також засудив атаку військ РФ на енергетичну інфраструктуру верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель "Росія продовжує свої жорстокі напади на населення України, б'ючи безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі уночі, вбиваючи і травмуючи десятки людей, ставлячи під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції. Це має припинитися! Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав він в соцмережі Х.

Президентка Молдови Мая Санду, своєю чергою, наголосила, що агресія Росії не має меж. "Україну потрібно забезпечити усім, чого вона потребує, щоб вона могла протистояти вторгненню і захищати мир в Європі", - написала вона у Х.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару, зокрема націлюючись на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Підрозділам ПС і Сухопутних військ вдалося знищити 55 із 63 запущених ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", а також 35 із 88 запущених ракет. Ці удари забрали життя п'яти осіб, ще понад 20 отримали поранення.