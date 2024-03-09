Республіканці роглядають допомогу Києву у формі кредитів

Спікер палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон і голови кількох комітетів, що опікуються нацбезпекою, розробляють власний варіант пакета допомоги Україні, повідомив телеканал NBC News із посиланням на джерела в суботу, 9 березня.

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Законодавці сподіваються, що їхня ініціатива зможе пройти голосування в Конгресі і буде прийнята консерваторами в лавах їхньої партії, які виступають проти подальшого фінансування України, зазначає NBC. Документ перебуває на ранній стадії розробки і далекий від завершення, підкреслили три джерела телеканала.

Республіканці готові розглянути законопроєкт після того, як конгресмени продовжать фінансування уряду США після 22 березня, пише NBC. Два джерела телеканала стверджують, що питання допомоги Україні можуть перенести на квітень, оскільки наприкінці березня Конгрес піде на двотижневу перерву.

Допомога у формі кредитів

Одна з обговорюваних ідей - розглядати частину невійськової допомоги Україні як кредит, наприклад, фінансову допомогу для підтримки функцій уряду. Російські активи, конфісковані США в рамках санкцій, можуть бути використані як застава під кредити Києву, розповів глава комітету палати представників із закордонних справ Майк Маккол.

Сенатор Ліндсі Грем, який також бере участь в обговоренні, заявив, що ідея виділяти допомогу Україні у вигляді кредитів належить колишньому президенту США Дональду Трампу. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи ідею кредиту, погодився, що "в іноземній допомозі може бути місце для позик", але додав, що у випадку України це не підходяща схема. "Коли ви маєте справу з країною, яка бореться за своє життя, такою як Україна, розмови про кредити замість надання необхідних грошових вливань тільки посилять економічні проблеми цієї країни", - сказав Салліван.

Джерело NBC, знайоме з позицією Білого дому, сказало телеканалу, що "будь-яка допомога краща, ніж відсутність допомоги", але позики "це не ідеальний спосіб". "Прохання до країни взяти на себе борги в десятки мільйонів доларів, які вона не може дозволити собі погасити, - це рецепт значного тягаря, що завдасть шкоди Україні в довгостроковій перспективі і може призвести до економічної кризи в майбутньому", - сказав співрозмовник NBC.