Маск візьме інтерв'ю у Трампа

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися в понеділок, 12 серпня, з одним зі своїх нових прихильників: мільярдером та засновником компанії Tesla Ілоном Маском. "У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю Ілону Маску - подробиці згодом!" написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social у вівторок, 7 серпня.

Маск ще не прокоментував інтерв'ю на своїй платформі Х . У січні 2021 року Трампу заборонили користуватися Twitter в останні дні його президентського терміну. Обліковий запис Трампа на платформі X був відновлений наступного року після завершення покупки компанії Маском.

Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) зазначало в середині липня, що Маск планує надати масштабну фінансову підтримку Трампу в рамках його передвиборчої кампанії - 45 мільйонів доларів щомісяця. Сам Маск пізніше казав, що сума фінансування буде меншою.

Відносини Трампа і Маска

За інформацією Bloomberg, Маск зараз консультує Трампа з питань електромобілів і криптовалют. "Він телефонує мені несподівано, без жодної причини", - казав Маск у червні під час щорічних зборів акціонерів Tesla. Зі свого боку Трамп заявляв, що він великий шанувальник електромобілів. "Я шанувальник Ілона. Він проробляє неймовірну роботу з Tesla", - казав політик.

Маск висловив підтримку Трампу після поранення того під час замаху 13 липня. На офіційне висування Трампа кандидатом у президенти від республіканців, а противника допомоги Україні Джей Ді Венса - кандидатом у віцепрезиденти Маск відреагував коментарем: "Звучить переможно".

Раніше WSJ повідомляло, що Трамп хоче призначити Маска своїм радником у разі перемоги на виборах у листопаді.