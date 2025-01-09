Маск шукає шляхи для усунення Стармера з посади - FT

Ілон Маск шукає, як можна дестабілізувати уряд прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера і таким чином домогтися його відставки, пише Financial Times.

Американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником обраного президента США Дональда Трампа, прагне відставки прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. З цією метою він обговорює способи його усунення з посади з іншими авторитетними носіями правих поглядів, повідомило у четвер, 9 січня, видання Financial Times , посилаючись на власні джерела.

За словами джерел, Маск вивчає, яким ще чином можна дестабілізувати британський уряд лейбористів, "окрім агресивних постів" у соцмережі Х, якою він володіє, щоб змусити Стармера піти з посади до парламентських виборів, які відбудуться не пізніше ніж 15 серпня 2029 року. "На його (Маска. - Ред.) погляд, західна цивілізація перебуває під загрозою", - пояснив дії мільярдера один зі співрозмовників FT.

За словами соратників Маска, він шукає інформацію про те, чи можна заручитися підтримкою альтернативних британських політичних рухів, зокрема правої популістської партії "Реформувати Сполучене Королівство", щоб змусити змінити прем'єр-міністра до наступних виборів.

Нападки Маска на Стармера

Раніше Маск неодноразово атакував Стармера, а в січні він висунув вимогу, щоб у Великобританії розслідували дії, що стосуються сексуалізованої експлуатації дівчат, якою займалися "етнічні" банди, що складалися переважно з пакистанців. Маск звинуватив прем'єр-міністра, який раніше очолював Королівську прокурорську службу, у тому, що той ігнорував заяви постраждалих та їхніх батьків.

Сам Стармер рішуче відкинув критику Маска. 6 січня, коментуючи ці звинувачення, він заявив, що тих, хто "поширює брехню і дезінформацію", цікавлять не жертви, а "вони самі".