Як реагують у ФРН на втручання Маска у виборчу кампанію

Нещодавно Маск викликав здивування своїм закликом до німців голосувати за ультраправу партію "Альтернативу для Німеччини". Згодом техномільярдер націлився на федерального президента Штайнмаєра.

У Німеччині розпочалася гаряча фаза виборчої кампанії до виборів у Бундестаг 23 лютого. У ній ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AдН) може розраховувати на іменитого прихильника: Ілона Маска. Соратник обраного президента США Дональда Трампа вже кілька днів прямо висловлюється на підтримку AдН. 53-річний американський мільярдер безпосередньо включається у виборчу кампанію, провокує і навіть не цурається нападок на найвищі демократичні інститути Німеччини: спершу на канцлера, тепер от на президента ФРН.

Президент Штайнмаєр бачить загрозу для демократії

У своїй соціальній мережі X Маск назвав німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) "антидемократичним тираном". "Штайнмаєр - антидемократичний тиран! Йому має бути соромно", - написав Маск 31 грудня у відповідь на допис німецької ультраправої активістки Наомі Зайбт (Naomi Seibt), яка розкритикувала Штайнмаєра після його виступу проти зовнішнього впливу на майбутні вибори.

У промові щодо розпуску Бундестагу 27 грудня Штайнмаєр застеріг від маніпулювання виборами в Німеччині. "Зовнішній вплив становить небезпеку для демократії - чи прихований, як це було нещодавно на виборах у Румунії, і чи відкритий і кричущий, як це зараз особливо інтенсивно практикується на платформі Х", - наголосив німецький президент. Після розвалу правлячої коаліції на початку листопада Маск в Х уже вербально атакував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) - німецькою мовою він написав "Олаф - дурень".

У гостьовому коментарі виданню Welt am Sonntag наприкінці грудня американський мільярдер прямо закликав людей голосувати за AдН. "Альтернатива для Німеччини" може врятувати Німеччину від того, щоб вона стала тінню себе колишньої, написав Маск і додав: "Німеччині стало занадто комфортно в посередності - настав час для сміливих змін, і АдН - єдина партія, яка відкриває цей шлях".

Найпалкіший прихильник Дональда Трампа: де б не був обраний президент США, Ілон Маск (ліворуч) зазвичай теж там Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

У коментарі Маск переконував, що АдН є "останньою іскрою надії для країни", котра балансує на межі "економічного і культурного колапсу", лише АдН може відродити німецьку економіку і запобігти втраті ідентичності через "контрольовану імміграційну політику". "Тим, хто засуджує АдН як екстремістську, я кажу: нехай вас не відлякує прикріплений до неї ярлик", - підсумував Маск і згадав співголову АдН Аліс Вайдель (Alice Weidel), яка має партнерку зі Шрі-Ланки. "Це звучить для вас як Гітлер? Облиште!"

Маск і Вайдель уже домовляються

Підтримка Маском виборчої кампанії АдН тепер може набути ще більш конкретних рис. Адже, за словами прессекретаря Вайдель, є плани щодо зустрічі між нею і Маском у форматі ток-шоу. "Ми вже обговорюємо X-Space між ними", - сказав речник Даніель Тапп (Daniel Tapp) в інтерв'ю журналу Spiegel та німецькій агенції dpa. X-Space - це пряма трансляція розмов на X-платформі Маска.

Щодо нападок на Штайнмаєра, то на запит німецьких ЗМІ офіс президента відреагував вкрай стримано. Мовляв, взяли останній коментар до відома, але не коментують його. Так само повівся і німецький уряд, вочевидь, не бажаючи давати американцеві ще більше простору у передвиборчій кампанії.

Незабаром спільний виступ з Маском? Аліс Вайдель, кандидатка в канцлери Німеччини від АдН Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Заклик до створення правових інструментів проти фейків

На цьому тлі доволі чіткою була реакція правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). "Це неприйнятно", - написав лідер СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) в Instagram. Знову і знову Маск "намагається використовувати свій вплив, щоб впливати на хід світової політики". Єврокомісія має цьому протистояти, зазначив Клінґбайль.

Клінґбейл: "Нам потрібні правові інструменти проти фейкових новин, зокрема для того, щоб обмежити владу окремих осіб". Посилаючись на гостьовий коментар Маска, Клінґбайль раніше звинуватив його в бажанні "занурити Німеччину в хаос". "Ілон Маск нічим не відрізняється від Володимира Путіна. Обидва хочуть вплинути на наші вибори і цілеспрямовано підтримують ворогів демократії з АдН".

Лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) в коментарі для "Der Spiegel" зажадав роз'яснень щодо того, "чи неодноразові прояви неповаги, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були висловлені від імені нового уряду США". Мютценіх звинуватив Маска в перетині "межі між дружніми державами".

Співголова СДПН Саскія Ескен (Saskia Eske) в інтерв'ю агентству Reuters заявила про "низькопробні атаки" на канцлера і президента. "Це негідне порушення меж і демонстрація його неповаги до нашої демократії. Ілон Маск дискредитує себе з кожним новим висловлюванням", - сказала вона в розмові з Reuters.

Асоціація журналістів застерігає редакції від інструменталізації

Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), кандидат у канцлери від консервативного Християнсько-демократичного союзу, розкритикував заяви Маска газетам медіагрупи Funke як "агресивні та зарозумілі": "Я не можу пригадати подібного випадку втручання у виборчу кампанію дружньої країни в історії західних демократій", - сказав Мерц. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Роберт Габек) від Зелених заявив, що атаки Маска були "логічними і систематичними" і спрямовані на ослаблення ЄС.

Коментар Ілона Маска в газеті Welt am Sonntag також занепокоїв Німецький союз журналістів (DJV). Його голова Міка Бойстер (Mika Beuster) застеріг усі редакції, щоб вони не дозволяли використовувати себе як інструмент у парламентській виборчій кампанії та обережно поводилися з гостьовими коментарями. "Німецькі ЗМІ не повинні дозволяти використовувати себе як рупори автократів та їхніх друзів".

Стратегія, що стоїть за заявами Ілона Маска

Ймовірно найбагатша людина в світі вірогідно переслідує, вдаючись до таких дій, власні економічні інтереси. У своєму гостьовому дописі Маск похвалив AfD за їхні плани щодо "зменшення занадто великого державного регулювання, зниження податків і дерегуляції ринку". Серед бенефіціарів цих ініціатив може опинитися його завод Tesla у Бранденбурзі, перший завод з виробництва електромобілів цього американського виробника в Європі.

Проте Маск зі своїми 200 мільйонами підписників по всьому світу також переслідує глобальну політичну мету, спрямовану на просування правих сил. Кажуть, що він пообіцяв британському правому популісту Найджелу Фараджу пожертви на загальну суму 95 мільйонів євро на підтримку його партії.

Крім того, Маск підтримує тісні зв’язки з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та її праворадикальною партією "Брати Італії". Коментуючи судову заборону планів італійського уряду щодо розміщення мігрантів в Албанії, він написав у соцмережі X: "Ці судді повинні піти".