Магучіх - найкраща легкоатлетка року у небігових дисциплінах

Найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році у небігових дисциплінах за версією World Athletics уперше стала українська спортсменка - Ярослава Магучіх.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році у небігових дисциплінах за версією World Athletics. Про присвоєння українській атлетці цього звання повідомила в неділю, 1 грудня, Міжнародна федерація легкої атлетики.

У боротьбі за приз найкращої легкоатлетки світу у 2024 році у небігових дисциплінах Магучіх випередила іншу фіналістку номінації, олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії.

Магучіх - перша українка, яка отримала такий титул

Як повідомляє "Суспільне.Спорт" , уперше за 37 років існування премії найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах визнали українку. Для самої Магучіх - це перша перемога у номінації після трьох поспіль потраплянь у список претенденток, зазначає видання.

У сезоні 2024 українська легкоатлетка виборола дебютне "золото" Олімпіади в Парижі й чемпіонату Європи, здобула третю поспіль перемогу у фіналі Діамантової ліги, а також з результатом у 2.10 м стала новою світовою рекордсменкою у стрибках у висоту.

Утім, за підсумками сезону-2024 для Магучіх це вже друга винагорода: наприкінці жовтня Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою Європи у 2024 році за версією Golden Tracks.