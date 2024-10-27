Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

Українську стрибунку у висоту Ярославу Магучіх нагородили відзнакою від European Athletics як найкращу легкоатлетку 2024 року в Європі. Як повідомляє міністерство молоді та спорту України у неділю, 27 жовтня, українці вручили нагороду під час церемонії Golden Tracks у столиці Північної Македонії Скоп’є.

"Для мене, як і для кожної українки чи українця, кожна перемога важлива, бо це можливість показати, що ми боремося. Й продовжуємо це робити на всіх полях. Нарешті у мене є і нагорода найкращої атлетки року в Європі. Вона - для всіх українців", - цитує промову Магучіх під час церемонії міністерство.

Як зазначили в European Athletics, Магучіх стала першою українкою, яка отримала титул "Європейська спортсменка року серед жінок". Найкращим легкоатлетом 2024 року визнали шведського стрибуна з жердиною Арманда Дуплантіса.

У 2024 році Ярослава Магучіх побила світовий рекорд зі стрибків у висоту, подолавши планку у 2.10 м. Також цьогоріч вона стала олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи, здобула срібло на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту приміщенні і втретє поспіль перемогла у фіналі "Діамантової ліги" - найпрестижнішого легкоатлетичного комерційного турніру світі.

Першу нагороду від Європейської легкої атлетики у номінації "Зірка, яка сходить" Ярослава Магучіх отримала у 2019 році.