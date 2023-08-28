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Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Анастасія Шепелева
28 серпня 2023 р.

Ярослава Магучіх у Будапешті здобула "золото" з результатом 2.01 метра та вперше стала чемпіонкою світу.

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Ярослава Магучіх
Ярослава МагучіхФото: Kunihiko Miura/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змаганнях у Будапешті у неділю, 27 серпня, українка здобула "золото" з результатом 2.01 метра.

"Я дуже пишаюся тим, що виграла це золото для своєї країни. Не можу дочекатися, коли повернуся і покажу цю медаль своєму тренеру", - цитує спортсменку агентство AFP.

"Срібло" і "бронзу" завоювали австралійки Елеанора Паттерсон (1.99 м) та Нікола Оліслагерс (1.99 м).

Минулого року Магучіх була за крок до золота на чемпіонаті світу в Юджині, програвши Паттерсон за підрахунком балів. У 2019 вона також здобула срібну медаль, поступившись росіянці Марії Ласіцкене.

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Спортсменка здолала висоту у 2.01 метра
Спортсменка здолала висоту у 2.01 метраФото: Li Ming/Xinhua/picture alliance

Своє нинішнє золото спортсменка здобула зі своїм найменшим результатом у фіналах чемпіонатів світу - 2.01 метра. У 2019-му вона стрибнула на "срібло" 2.04 метра, у 2022-му - 2.02.

Золото Магучіх стало другою медаллю України на чемпіонаті після того, як Марина Бех-Романчук здобула срібло у жіночому потрійному стрибку. Магучіх стала другою чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в історії України після Інги Бабакової у 1999 році, пише "Суспільне-спорт". Крім того, це перше золото України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за 10 років.

У 2024 році Ярослава Магучіх змагатиметься на літній Олімпіаді у Парижі.

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