МАГАТЕ підтвердило факт тимчасової зупинки енергоблоку ПАЕС

Минулого тижня один із енергоблоків Південноукраїнської АЕС (ПАЕС) 1000 МВт тимчасово зупинили після спрацьовування електрозахисту через проблему з трансформатором на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ, розташованому за межами майданчика станції. Про це у п'ятницю, 26 липня, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Унаслідок короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося внаслідок електричної дуги", - зазначається у звіті МАГАТЕ.

За інформацією МАГАТЕ, після того, як електричне підключення відновлили, реактор був перезапущений і почав подавати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин, досягнувши повної потужності трохи більше ніж через 24 години після зупинки. В агентстві також повідомили, що наразі наближається до завершення плановий зупин на іншому енергоблоці ПАЕС.

Міненерго спростовувало інформацію про аварії

Нагадаємо, що про ймовірну аварію на Південноукраїнській АЕС писали як російські пабліки, так і українські експерти. 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в дописі у Facebook повідомив, що декілька днів тому на ПАЕС згоріли два трансформатори струму, що призвело, за його даними, до відключення від мережі одного з реакторів і як наслідок - до відключення кількох високовольтних ліній вже в мережі "Укренерго". Також, як стверджував Харченко, 18 липня згорів ще один трансформатор струму на Південноукраїнській і, за неперевіреними даними, - ще один на Чорнобильській АЕС, що ще більше ускладнило ситуацію.

Міністр енергетики України Герман Галущенко 19 липня спростував інформацію про те, що на ПАЕС нібито згоріли три трансформатори під час виступу в залі Верховної Ради.

Втім, народний депутат України Ярослав Железняк 25 липня у своєму каналі у Telegram опублікував документи, які, за його словами, є відповіддю на депутатський запит до "Укренерго". У цій відповіді йому підтвердили "позаштатну подію", яка сталася на Південноукраїнській АЕС 15 липня. В дописі народного депутата стверджувалось, що внаслідок неї були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на відкритих розподільчих пристроях ВРП-330.

Але міністерство енергетики України знову спростувало інформацію про нібито аварію на ПАЕС, назвавши її фейком російської пропаганди. "Всі АЕС на підконтрольній території працюють у штатному режимі", - йшлося у заяві, яку міненерго опублікувало 25 липня. У відомстві наголосили, що "жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було".