 Маас вбачає у словах Байдена про Путіна жорсткішу позицію США щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

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Новини

Маас вбачає у словах Байдена про Путіна жорсткішу позицію США щодо Росії

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас переконаний, що у Вашингтоні за Джо Байдена лунатимуть чіткі слова на адресу Москви. Він вказав і на необхідність діалогу з Москвою в окремих сферах.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас переконаний однак, що Росія та США приречені співпрацювати в окремих сферах

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вважає, що слова президента США Джо Байдена про свого російського колегу Володимира Путіна є сигналом жорсткішої позиції Вашингтона щодо Москви. З моменту, коли Джо Байден став президентом, стало "ясно, що у Вашингтоні лунатиме чітка мова на адресу Росії", сказав Маас на пресконференції у Берліні в четвер, 18 березня, цитує інформагенція AFP.

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Глава німецького МЗС при цьому зауважив, що коментувати висловлювання американського президента не є його завданням. За словами Мааса, він переконаний, що у сферах, де Захід та Росія приречені на співпрацю, оскільки йдеться про глобальні виклики, повинні мати місце також "діалог та порозуміння". Це стосується, зокрема, тем роззброєння та захисту клімату. І Джо Байден вже довів свої готовність до співпраці з Москвою, продовживши договір СНО-3, зауважив міністр.

Словесні випади президентів США та Росії

Нагадаємо, в інтерв'ю телекомпанії ABC, оприлюдненому 17 березня, Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден. Він також пообіцяв, що Путін "заплатить" за спроби вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року на користь Дональда Трампа.

Ці слова Байдена викликали обурення та різку реакцію Москви. Посла Росії в США запросили в Москву для консультацій. 18 березня на заяву президента США відреагував і сам Володимир Путін. За його словами, кожен бачить іншу людину так, як оцінює себе. "Я згадую, коли в дитинстві ми у дворі сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс психологічний дуже глибокий в цьому: ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості, і думаємо, що він такий самий, як і ми. І, виходячи з цього, оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі", - сказав Путін.

При цьому він підтвердив намір Росії співпрацювати зі США, але лише у тих сферах, в яких Москва зацікавлена, і на вигідних для себе умовах.

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