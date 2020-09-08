 Лукашенко хоче повернення Кравцова і Родненкова з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2020

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Лукашенко хоче повернення Кравцова і Родненкова з України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков прорвалися через білорусько-український кордон. Він хоче повернути їх в Білорусь, щоб з'ясувати, що сталося.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про запит влади Білорусі до України повернути білоруських опозиціонерів Івана Кравцова й Антона Родненкова, які нині перебувають у Києві. "Цих двох ми просимо українських прикордонників, щоб вони повернули нам у країну, - будемо розбиратися, що сталося", - сказав Лукашенко у вівторок, 8 вересня, в інтерв'ю російським ЗМІ, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Водночас за словами Лукашенка, опозиціонери "на посту відзначилися", їх прикордонники і митники перевірили. "А сам кордон там ще 10 кілометрів, або 8. І вони ось через цей посилений пост, вони напролом проїхали і сховалися в Україні", - заявив Лукашенко.

Він також сказав, що опозиціонери викинули з автомобіля під час переходу кордону одну з лідерок Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марію Колесникову. "Кордон посилено охороняється, тому ми виставили пост. Природно, їх зупинили. Вони на своєму автомобілі по газах. Її чи то викинули з машини - ну, на ходу. На ходу", - додав Лукашенко.

Цього ж дня білоруські опозиціонери Іван Кравцов й Антон Родненков дали пресбрифінг у Києві. За їхніми словами, силовики вивезли їх до українсько-білоруського кордону, а також намагалися силоміць переправити на територію України й Колесникову. Натомість вона опиралася цьому й порвала свій паспорт, а також вискочила з машини через вікно й, найімовірніше, попрямувала в бік білоруського кордону, розповіли білоруські опозиціонери в Києві.

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Нагадаємо, напередодні перестали виходити на зв'язок Марія Колесникова, прессекретар КР Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов. У вівторок вранці держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкову і Кравцову вдалося залишити Білорусь і опинитися на території України. У штабі експретендента на участь у президентських виборах в Білорусі Віктора Бабарика заявили про одержання інформації з анонімних джерел, що Колесникову після затримання утримують у прикордонному загоні в Гомельській області.

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  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

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  • Протести у Мінську 16 серпня

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    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

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    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

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    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


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Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що процедури для в'їзду в Україну проходять двоє білоруських опозиціонерів. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.  

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Викравши Марію Колесникову - найголовнішу лідерку мирного протесту в Білорусі з тих, що лишилися в країні, Олександр Лукашенко оголосив війну, в якій всі засоби добрі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

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Що дали камери фото- та відеофіксації правопорушень в Україні? (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

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