Лукашенко хоче повернення Кравцова і Родненкова з України
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков прорвалися через білорусько-український кордон. Він хоче повернути їх в Білорусь, щоб з'ясувати, що сталося.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про запит влади Білорусі до України повернути білоруських опозиціонерів Івана Кравцова й Антона Родненкова, які нині перебувають у Києві. "Цих двох ми просимо українських прикордонників, щоб вони повернули нам у країну, - будемо розбиратися, що сталося", - сказав Лукашенко у вівторок, 8 вересня, в інтерв'ю російським ЗМІ, цитує інформагенція "Інтерфакс".
Водночас за словами Лукашенка, опозиціонери "на посту відзначилися", їх прикордонники і митники перевірили. "А сам кордон там ще 10 кілометрів, або 8. І вони ось через цей посилений пост, вони напролом проїхали і сховалися в Україні", - заявив Лукашенко.
Він також сказав, що опозиціонери викинули з автомобіля під час переходу кордону одну з лідерок Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марію Колесникову. "Кордон посилено охороняється, тому ми виставили пост. Природно, їх зупинили. Вони на своєму автомобілі по газах. Її чи то викинули з машини - ну, на ходу. На ходу", - додав Лукашенко.
Цього ж дня білоруські опозиціонери Іван Кравцов й Антон Родненков дали пресбрифінг у Києві. За їхніми словами, силовики вивезли їх до українсько-білоруського кордону, а також намагалися силоміць переправити на територію України й Колесникову. Натомість вона опиралася цьому й порвала свій паспорт, а також вискочила з машини через вікно й, найімовірніше, попрямувала в бік білоруського кордону, розповіли білоруські опозиціонери в Києві.
Нагадаємо, напередодні перестали виходити на зв'язок Марія Колесникова, прессекретар КР Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов. У вівторок вранці держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкову і Кравцову вдалося залишити Білорусь і опинитися на території України. У штабі експретендента на участь у президентських виборах в Білорусі Віктора Бабарика заявили про одержання інформації з анонімних джерел, що Колесникову після затримання утримують у прикордонному загоні в Гомельській області.
"Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі
Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Вимога протестувальників - відставка Лукашенка
Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Припинити свавілля силовиків
Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Антимайдан" Лукашенка
У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Наказ" провести нові вибори
Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
"Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно
Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.
Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка
Протести не лише у Мінську
Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.