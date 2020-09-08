Лукашенко хоче повернення Кравцова і Родненкова з України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про запит влади Білорусі до України повернути білоруських опозиціонерів Івана Кравцова й Антона Родненкова, які нині перебувають у Києві. "Цих двох ми просимо українських прикордонників, щоб вони повернули нам у країну, - будемо розбиратися, що сталося", - сказав Лукашенко у вівторок, 8 вересня, в інтерв'ю російським ЗМІ, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Водночас за словами Лукашенка, опозиціонери "на посту відзначилися", їх прикордонники і митники перевірили. "А сам кордон там ще 10 кілометрів, або 8. І вони ось через цей посилений пост, вони напролом проїхали і сховалися в Україні", - заявив Лукашенко.

Він також сказав, що опозиціонери викинули з автомобіля під час переходу кордону одну з лідерок Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марію Колесникову. "Кордон посилено охороняється, тому ми виставили пост. Природно, їх зупинили. Вони на своєму автомобілі по газах. Її чи то викинули з машини - ну, на ходу. На ходу", - додав Лукашенко.

Цього ж дня білоруські опозиціонери Іван Кравцов й Антон Родненков дали пресбрифінг у Києві. За їхніми словами, силовики вивезли їх до українсько-білоруського кордону, а також намагалися силоміць переправити на територію України й Колесникову. Натомість вона опиралася цьому й порвала свій паспорт, а також вискочила з машини через вікно й, найімовірніше, попрямувала в бік білоруського кордону, розповіли білоруські опозиціонери в Києві.

Читайте також: Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова - досі невідомо

Нагадаємо, напередодні перестали виходити на зв'язок Марія Колесникова, прессекретар КР Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов. У вівторок вранці держагентство БелТА повідомило, що Колесникова була затримана при спробі незаконного перетину держкордону з Україною. У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили інформацію про затримання Колесникової, а також повідомили, що Родненкову і Кравцову вдалося залишити Білорусь і опинитися на території України. У штабі експретендента на участь у президентських виборах в Білорусі Віктора Бабарика заявили про одержання інформації з анонімних джерел, що Колесникову після затримання утримують у прикордонному загоні в Гомельській області.

Читайте також: Берлін вимагає від Мінська з'ясувати місцезнаходження Колесникової

Дивитись відео 01:38 Поділитись "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i5Gp "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)