Лукашенко пропонує Путіну "співпрацю втрьох" з Кім Чен Ином

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в Сочі попросив Володимира Путіна подумати про "співпрацю на трьох" з Кім Чен Ином. Сам диктатор Північної Кореї з'їздив у Росії на підсанкційний завод з виробництва винищувачів Су.

Білоруський правитель Олександр Лукашенко приїхав у п'ятницю, 15 вересня, в Сочі на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і запропонував тому подумати про "співпрацю" обох країн з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

"Приємно було бачити вас з Кім Чен Ином на космодромі "Восточный". Я думаю, що ми можемо подумати і про співпрацю десь на трьох. Північна Корея, Росія. Думаю, шматок роботи і Білорусі там знайдеться з урахуванням тих проблем, які існують", - сказав Лукашенко.

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Кім Чен Ин з'їздив на підсанкційний завод РФ з виробництва винищувачів

Тим часом сам північнокорейський диктатор у рамках своєї багатоденної поїздки в Росію з'їздив сьогодні на авіаційний завод імені Ю. Гагаріна в Комсомольську-на-Амурі, де виробляють військові винищувачі типу "Су".

Як зауважує міжнародне агентство Reuters, цей завод перебуває під санкціями Заходу.

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