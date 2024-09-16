Лукашенко помилував ще 37 політв'язнів

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 16 вересня, підписав указ про помилування 37 політичних ув'язнених, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості". Серед них - шестеро жінок, а також люди з інвалідністю та пенсіонери, у деяких помилуваних - хронічні захворювання, повідомив близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул Першого".

Хто саме потрапив до списку, не уточнюється. Усі вони, як стверджується, "розкаялися та просили дати їм можливість повернутися на волю". Офіс Лукашенка назвав цей крок "черговим жестом гуманізму з боку держави по відношенню до правопорушників". Це вже третій указ Лукашенка про помилування за останні кілька тижнів: 16 серпня було звільнено 30 політичних ув'язнених, які перебували у в'язницях по всій країні, ще 30 людей помилували указом від 4 вересня.

Правозахисники, західні дипломати, а також білоруська опозиція неодноразово вказували на те, що подібні акції не змінюють суті режиму Лукашенка - його в'язнями, як і раніше, залишаються близько 1400 осіб. Серед найвідоміших політичних ув'язнених - Марія Колесникова, родичі якої побоюються, що її прирікають у колонії на повільну смерть: Колесникова важить 45 кілограмів при зрості 175 сантиметрів, тому що через перфоративну виразку шлунка не може їсти тюремну їжу. Серед інших політичних ув'язнених, які відбувають тривалі терміни, - правозахисник та лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, а також Сергій Тихановський, дружина якого Світлана Тихановська стала лідеркою білоруської опозиції у вигнанні.

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Переслідування учасників протестів 2020 року у Білорусі

Після виборів президента Білорусі 9 серпня 2020 року у країні пройшла хвиля масових протестів. Учасники акцій вимагали проведення нових, чесних виборів та звільнення політв'язнів, до них приєдналися робітники підприємств, які оголосили страйк. Силовики під час розгону демонстрацій виявляли безпрецедентну жорстокість до протестувальників. У перші ж дні акцій, за даними МВС, по всій країні було затримано майже сім тисяч людей, щонайменше двоє загинули.

Згодом багато хто із затриманих під час протестів білорусів розповідав про тортури та нелюдські умови утримання їх у СІЗО. 2020 року 680 осіб, затриманих на протестах у Білорусі, подали заяви до білоруського Слідчого комітету за фактом протиправних дій силовиків. Через рік пресслужба СК РБ виступила із заявою, що жодної кримінальної справи порушено не буде "у зв'язку з відсутністю складу злочину".