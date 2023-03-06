У Білорусі Тихановську заочно засудили на 15 років в'язниці

Екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську заочно засудили до 15 років ув'язнення. Її та інших опозиціонерів звинуватили у змові "з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом".

Мінський міський суд у понеділок, 6 березня, заочно засудив екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську до 15 років колонії загального режиму у справі членів Координаційної ради білоруської опозиції.

Іншого фігуранта справи, ексдипломата та одного із лідерів білоруської опозиції Павла Латушка засуджено до 18 років позбавлення волі, повідомила державна інформагенція "БелТа". Водночас прокуратура Білорусі вимагала для Тихановської та Латушка по 19 років колонії.

Також вироки отримали інші члени Координаційної ради опозиції: Марія Мороз - 12 років ув'язнення, Ольга Ковалькова - 12 років, Сергій Дилевський - 12 років. Суд визнав їх винними у нібито змові з метою захоплення влади в неконституційний спосіб, створенні та керівництві екстремістським формуванням, публічних закликах до захоплення влади та інших діях, які були спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі, а також розпалюванні соціальної ворожнечі.

Суд у справі проти білоруських політиків проходив в режимі "спеціального провадження". Його деталі невідомі. Закон, який запроваджує в Білорусі інститут спеціального провадження, що дозволяє проводити суди заочно, правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав у липні 2022 року.

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Репресії в Білорусі після виборів президента

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", з початку кампанії з виборів президента Білорусі 2020 року в країні порушили понад 5,5 тисячі кримінальних справ, пов'язаних із протестами проти результатів виборів. Ці справи, за даними слідчого комітету, порушені за фактами "проявів, пов'язаних з незаконними масовими заходами, заворушеннями, протестними акціями, зазіханням на державний суверенітет та громадську безпеку, умисним знищенням та пошкодженням майна, насильством та погрозами щодо посадових осіб та членів їхніх сімей, наклепом та образами представників влади".

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Правозахисники збирають дані про людей, чиє кримінальне переслідування пов'язане з подіями виборної кампанії та після неї. Станом на 15 лютого 2023 року зібрано 3960 прізвищ таких людей з різних міст Білорусі. 1433 особи з цього списку визнані "політичними в'язнями".