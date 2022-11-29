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Марія Колесникова
Марія КолесниковаФото: Ramil Nasibulin/BelTA/AP/picture alliance/dpa
ПолітикаБілорусь

Білоруська опозиціонерка Колесникова потрапила до реанімації

Олександр Куницький | Євген Жуков
1 год. тому

Соратники однієї з лідерок протестів у Білорусі Марії Колесникової повідомили, що вона потрапила до реанімації та перебуває у лікарні швидкої допомоги Гомеля.

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Білоруська ув'язнена, одна з лідерок протестів у Білорусі Марія Колесникова перебуває у реанімації у лікарні швидкої допомоги Гомеля, повідомили у вівторок, 29 листопада, її адвокат Ілля Салей, а також штаб колишнього кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика у Telegram.

"Бригада швидкої доставила Машу 28 листопада, госпіталізували її до першого хірургічного відділення та перевели до реанімації. Адвоката 29 листопада втретє поспіль не допустили до Марії в колонії. Пояснили це тим, що немає заяви від неї", - зазначається у пості. П

Згодом у пресслужбі Бабарика додали, що до реанімації Колесникова потрапила після проведення хірургічної операції напередодні, 28 листопада. 

Тижнем раніше повідомлялося, що Марію Колесникову помістили до штрафного ізолятора. Коли саме та на який термін вона потрапила до ШІЗО (штрафний ізолятор), невідомо.

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Колесникова була затримана 8 вересня 2020 року на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом з представниками ради опозиції Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Натомість Кравцов і Родненков пізніше заявили на пресконференції в Києві, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.

Європарламент присудив Колесниковій разом з іншими членами Координаційної ради білоруської опозиції премію імені Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

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