Ліван закликав США вплинути на Ізраїль

Ліванський уряд після атаки Ізраїлю по об'єктах "Хезболли" попросив США закликати Ізраїль до стриманості. Водночас Вашингтон попрсив Бейрут передати те саме шиїтському угрупованню.

Уряд Лівану звернувся до Сполучених Штатів з проханням закликати Ізраїльдо стриманості, заявив у неділю, 28 липня, міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб в інтерв'ю агенціх Reuters. Це сталося на тлі зростання напруженості між двома близькосхідними країнами через нещодавні атаки.

У відповідь, за словами Бу Хабіба, Вашингтон попросив Бейрут передати радикальному шиїтському угрупованню "Хезболла", щоб воно також проявило стриманість.

Ізраїль вдарив по об'єктам "Хезболли"

28 липня ВПС Ізраїлю вдарили по низці терористичних об'єктів "Хезболли" у Лівані, зокрема по складам зі зброєю. Атаці передував ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, що призвів до смерті щонайменше 12 дітей. За даними ізраїльських військових, удар завдали ракетою іранського виробництва з 50-кілограмовою боєголовкою. Відповідальність за цей напад Ізраїль поклав на "Хезболлу". Угрупування свою причетність заперечило.

Блінкен підтвердив причетність "Хезболли" до атаки по Голанах

Проте, за словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, є всі підстави вважати, що за атакою по Голанських висотах стоїть саме "Хезболла". "Усе вказує на те, що ракета була випущена "Хезболлою". Ми підтримуємо право Ізраїлю захищати своїх громадян від терористичних атак", - заявив Блінкен 28 липня у Японії.

Він наголосив, що США "сповнені рішучості" покласти край конфлікту в Секторі Гази, який триває "занадто довго" та забрав "занадто багато життів".

"Ми хочемо бачити ізраїльтян, ми хочемо бачити палестинців, ми хочемо бачити ліванців, які живуть без загрози конфлікту і насильства", - вказав держсекретар США. Для цього Вашингтон веде переговори з урядом Ізраїлю, додав він.

"Проте, ми також не хочемо ескалації конфлікту. Ми не хочемо його поширення. Це було однією з наших цілей від першого дня, з 7 жовтня (2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль. - Ред.), і ми продовжуватимемо це робити. Знову ж таки, найкращий спосіб досягти цього на довготривалій основі - це припинення вогню в Газі, над чим ми так наполегливо працюємо фактично щохвилини", - підсумував Блінкен.

Підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" діє солідарно з терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, яке також діє в Лівані. ХАМАС 7 жовтня 2023 року здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль, після якої Ізраїль оголосив ХАМАСу війну "до повного знищення терористів" і розпочав воєнні дії в Секторі Гази.