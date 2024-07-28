ВПС Ізраїлю атакували цілі в Лівані

Атаки є відповіддю на ракетний удар по Голанах, під час якого загинули 12 дітей. Ізраїль звинувачує "Хезболлу", але та заперечує причетність. ООН, США, ЄС застерігають від ескалації в регіоні.

Військово-повітряні сили Ізраїлю у неділю, 28 липня, атакували низку терористичних об'єктів радикального шиїтського угруповання "Хезболла" в Лівані. Серед цілей були склади зі зброєю і терористична інфраструктура, повідомили ізраїльські військові у Telegram. Також опублікували відеозаписи, на яких зафіксовані атаки. Перевірити надану інформацію з незалежних джерел неможливо.

Незадовго до цього внаслідок ракетного обстрілу окупованих Ізраїлем Голанських висот загинули щонайменше 12 дітей і підлітків. Ракета іранського виробництва влучила у футбольне поле, на якому саме перебували діти. Ізраїль покладає відповідальність за напад на "Хезболлу". Однак шиїтське угруповання виступило із заявою, що воно не має жодного відношення до інциденту. Хоча ракетний обстріо стався після ізраїльської атаки неподалів ліванського-ізраїльського кордону, внаслідок якої, як заявили в "Хезболлі" загинули четверо членів угруповання.

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Представники ООН закликали обидві сторони сторони проявити "максимально можливу стриманість". Сполучені Штати Америки та Європейський Союз також засудили інцидент і застерегли від ескалації в регіоні.

Підтримуване Іраном угруповання "Хезболла" діє солідарно з терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС, яке також діє в Лівані. ХАМАС 7 жовтня 2023 року здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль, після якої Ізраїль оголосив ХАМАСу війну "до повного знищення терористів" і розпочав воєнні дії в Секторі Гази.