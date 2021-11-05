Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Після розробки та випуску вакцини від коронавірусу серед фармацевтичних гігантів нині розгортається запекла боротьба: відразу за компанією Merck про розробку ліків від COVID-19 заявляє й американський фармаконцерн Pfizer.
Pfizer повідомив 5 листопада про багатообіцяючі результати чергового етапу клінічних випробувань свого нового препарату від COVID-19. Експериментальні ліки у капсулах під назвою Paxlovid знижують ймовірність госпіталізації та летальних наслідків коронавірусу на майже 90 відсотків.
Такими, за даними розробника, є результати терапії COVID-19, що починалась протягом трьох днів від появи перших симптомів COVID-19. Схожі результати, заявляє Pfizer, спостерігаються й внаслідок терапії, розпочатої портягом перших п'яти днів після появи симптомів коронавірусної хвороби.
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Блокується збільшення вірусного навантаження
Ліки компанії Pfizer з противірусною діючою речовиною, що має скорочену назву PF-07321332, приймаються орально. Вони пригнічують вірусну протеазу 3CL - фермент, який має вирішальне значення для розмноження вірусу.
Тобто діюча речовина не запобігає інфекції, однак у сполученні з низькою дозою рітонавіра - ліків від ВІЛ - може відвернути важкий перебіг хвороби COVID-19.
Pfizer заявляє про приголомшливі результати
Такими є результати проміжного аналізу ІІ/ІІІ фаз дослідження (EPIC-HR), яке проводиться кілька останніх тижнів. У ньому беруть участь дорослі пацієнти, які уже захворіли на COVID-19 і мають високий ризик прогресу хвороби та тяжкого її перебігу.
Фармацевтичний концерн Pfizer, який спільно з німецькою фірмою BioNTech розробив вакцину від коронавірусу Comirnaty, повідомив про "приголомшливу ефективність" нового препарату у лікуванні СOVID-19, яку засвідчують ці результати. Концерн має намір невідкладно надати свої дані Федеральному управлінню зі санітарного нагляду (FDA) США, де, за інформацією Pfizer, уже проводиться перевірка, необхідна для екстреного допуску медикаменту.
За даними ЗМІ, про придбання препарату від коронавірусу з Pfizer уже домовляються Австралія, Великобританія та Ізраїль.
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Ліки від COVID-19 фармаконцерну Merck допущені у Великобританії
4 листопада Великобританія першою у світі схвалила допуск медикаменту від коронавірусу фармакомпанії Merck. Ці ліки уже також перевіряє й FDA.
Препарат Molnupiravir
Медикамент називається Molnupiravir, його розробили американські концерни Merck та Ridgeback Therapeutics. Принцип дії препарату полягає у блокуванні певного ферменту, який необхідний вірусу для відтворення. Ліки, за можливості, треба почати приймати відразу після позитивного тесту на коронавірус, але не пізніше, ніж на п'ятий день після появи симптомів.
До кінця цього року Merck планує виготовити десять мільйонів доз препарату, у 2022 році - ще 20 мільйонів доз.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.
Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль