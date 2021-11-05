Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Після розробки та випуску вакцини від коронавірусу серед фармацевтичних гігантів нині розгортається запекла боротьба: відразу за компанією Merck про розробку ліків від COVID-19 заявляє й американський фармаконцерн Pfizer.

Pfizer повідомив 5 листопада про багатообіцяючі результати чергового етапу клінічних випробувань свого нового препарату від COVID-19. Експериментальні ліки у капсулах під назвою Paxlovid знижують ймовірність госпіталізації та летальних наслідків коронавірусу на майже 90 відсотків.

Такими, за даними розробника, є результати терапії COVID-19, що починалась протягом трьох днів від появи перших симптомів COVID-19. Схожі результати, заявляє Pfizer, спостерігаються й внаслідок терапії, розпочатої портягом перших п'яти днів після появи симптомів коронавірусної хвороби.

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Блокується збільшення вірусного навантаження

Ліки компанії Pfizer з противірусною діючою речовиною, що має скорочену назву PF-07321332, приймаються орально. Вони пригнічують вірусну протеазу 3CL - фермент, який має вирішальне значення для розмноження вірусу.

Тобто діюча речовина не запобігає інфекції, однак у сполученні з низькою дозою рітонавіра - ліків від ВІЛ - може відвернути важкий перебіг хвороби COVID-19.

Pfizer заявляє про приголомшливі результати

Такими є результати проміжного аналізу ІІ/ІІІ фаз дослідження (EPIC-HR), яке проводиться кілька останніх тижнів. У ньому беруть участь дорослі пацієнти, які уже захворіли на COVID-19 і мають високий ризик прогресу хвороби та тяжкого її перебігу.

Фармацевтичний концерн Pfizer, який спільно з німецькою фірмою BioNTech розробив вакцину від коронавірусу Comirnaty, повідомив про "приголомшливу ефективність" нового препарату у лікуванні СOVID-19, яку засвідчують ці результати. Концерн має намір невідкладно надати свої дані Федеральному управлінню зі санітарного нагляду (FDA) США, де, за інформацією Pfizer, уже проводиться перевірка, необхідна для екстреного допуску медикаменту.

За даними ЗМІ, про придбання препарату від коронавірусу з Pfizer уже домовляються Австралія, Великобританія та Ізраїль.

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Ліки від COVID-19 фармаконцерну Merck допущені у Великобританії

4 листопада Великобританія першою у світі схвалила допуск медикаменту від коронавірусу фармакомпанії Merck. Ці ліки уже також перевіряє й FDA.

Препарат Molnupiravir

Медикамент називається Molnupiravir, його розробили американські концерни Merck та Ridgeback Therapeutics. Принцип дії препарату полягає у блокуванні певного ферменту, який необхідний вірусу для відтворення. Ліки, за можливості, треба почати приймати відразу після позитивного тесту на коронавірус, але не пізніше, ніж на п'ятий день після появи симптомів.

До кінця цього року Merck планує виготовити десять мільйонів доз препарату, у 2022 році - ще 20 мільйонів доз.

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