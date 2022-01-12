 Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2022

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Новини

Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень

З січня 2022 року лікарі в Україні зароблятимуть не менше 20 тисяч гривень, а медсестри - 13,5 тисяч гривень.

Медичний персонал лікарні в Івано-Франківську

Кабмін підвищив зарплати медикам з січня

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 12 січня, підвищив мінімальну заробітну плату лікарів до 20 тисяч гривень.

Така сума встановлена лікарям, крім інтернів, і професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до роботи в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, за повністю виконану місячну норму праці. Оплата праці тих, хто працює неповний робочий місяць, буде застосовуватись пропорційно до відпрацьованого часу.

У свою чергу зарплата фахівців з початковим та бакалаврським рівнем вищої медичної освіти підвищена до 13,5 тисяч гривень. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, йдеться передусім про медсестер.

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Вказані зарплати медикам встановлені уже з цього місяця. Як ідеться у пояснювальній записці до постанови, вона ухвалена задля підвищення виплат медичним працівникам до рівня у приватному секторі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що після підвищення середня зарплата лікаря в Україні перевищить 22,5 тисячі гривень. Тим часом загальна мінімальна зарплата в Україні з грудня зросла до 6,5 тисяч гривень, а з жовтня підвищиться до 6,7 тисяч.

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