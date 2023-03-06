Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини приїхали у Київ

Уперше з початку повномасштабного вторгнення лідери правлячої німецької Соціал-демократичної партії прибули в Україну. Співголова СДПН Клінґбайль та лідер фракції Мютценіх у Києві обговорюють постачання зброї для ЗСУ.

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) та лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) у понеділок, 6 березня, прибули з несподіваним візитом до України.

Обидва німецькі соціал-демократи вже провели зустріч з мером Києва Віталієм Кличком, також заплановані переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, заступником міністра оборони, спікером парламенту і депутатами, повідомили в німецькій парламентській фракції. Німецькі політики перебуватимуть в Україні з одноденним візитом.

За словами Клінґбайля, опублікованими у Twitter, політики проведуть низку зустрічей, щоб дізнатися "як може виглядати подальша підтримка".

Київ закликає погодити винищувачі для ЗСУ

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав керівництво СДПН завершити візит до Києва діями. Він сподівається, що лідер СДПН Клінгбайль "визнає необхідність переконати федеральний уряд ухвалити подальші сміливі рішення, насамперед щодо винищувачів", сказав Мельник агенції dpa у понеділок.

Мельник наголосив на важливості того, що лідери СДПН нарешті відвідали Україну, щоб "на власні очі побачити жахи російської агресії". Однак колишній посол України в Берліні сумнівається, що лідер фракції СДПН змінить свою позицію щодо постачання зброї. "Чи станеться так, що пан Мютценіх більше не гальмуватиме постачання німецьких озброєнь, залишається дуже сумнівним", - висловився Мельник.

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СДПН виступає за дипломатію у війні з РФ

Партію СДПН неодноразово звинувачували у тому, що вона десятиліттями недооцінювала російського президента Володимира Путіна і надто покладалася на співпрацю з Росією. І Клінґбайль, і Мютценіх після початку війни відкрито визнали свої помилки. Однак обох політиків досі критикують за небажання швидко постачати зброю Україні і просування дипломатії. "Іноді у мене просто голова йде обертом, коли я бачу, що дискусії обертаються тільки навколо зброї", - заявляв у січні Клінґбайль, закликаючи до дипломатичних інструментів досягнення миру.

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Досі ні СДПН, ні німецький уряд не воліли брати участь у дискусії про постачання винищувачів. "Дебати не мають сенсу", - заявляв наприкінці лютого канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), який є членом партії СДПН. Кілька інших кран-членів НАТО, однак, уже продемонстрували свою готовність до такого кроку.