 Лідер правлячої партії Німеччини: Україна має стати членом ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2022

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Європа

Лідер правлячої партії Німеччини: Україна має стати членом ЄС

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль підтримує приєднання України до Європейського Союзу. Водночас думку про необхідність газового ембарго проти Росії політик не поділяє.

Ларс Клінґбайль - співголова СДПН

Ларс Клінґбайль - співголова СДПН

"Країнам Європи, які поділяють наші цінності свободи і демократії, потрібен чіткий сигнал: ми бачимо вас у Європейському Союзі", - сказав Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) в інтерв'ю німецькому виданню Passauer Neue Presse. Розмова з головою правлячої у Німеччині Соціал-демократичної партії вийшла друком у суботу, 26 березня. "Україні треба дати цю перспективу", - зазначив Клінґбайль.

Водночас, вступ до ЄС - це не справа кількох днів, вважає німецький політик. Депутат Бундестагу від СДПН нагадав, що для приєднання до спільноти треба виконати всі критерії. "Але ми чітко заявляємо про нашу політичну волю у питанні членства (України в ЄС - Ред.)", - заявив Клінґбайль, який очолює соціал-демократів разом із Саскією Ескен (Saskia Esken).

Скепсис щодо ембарго

Натомість щодо негайного ембарго щодо закупівлі у Росії енергоносіїв Клінґбайль висловився скептично. "Ми не можемо відмовитися від цих поставок за один день", - зазначив чільний представник СДПН. Він вважає, що відмовитися від російських енергоносіїв прямо зараз означало би для Німеччини різке зростання безробіття, яке поставило би під загрозу соціальну злагоду. Тим не менше, запевнив політик, уряд щодня шукає можливості зменшити залежність від російських енергоносіїв. "Треба якнайшвидше позбутися великої залежності від нафти і газу з Росії", - наголосив Ларс Клінґбайль.

У пошуках можливостей зупинити війну Росії проти України керівник німецьких соціал-демократів покладає чи не останню надію на Китай. Клінгбайль закликає Пекін нарешті продемонструвати позицію і припинити робити вигляд, що нічого не відбувається.

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Докладно

Ларс Клінґбайль - співголова СДПН

Лідер правлячої партії Німеччини - за членство України в ЄС

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль підтримує приєднання України до ЄС.  

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