Кулеба: Європейська перспектива Україні - найкращий сигнал Путіну з боку ЄС

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В умовах ескалації російсько-українського конфлікту найкращим сигналом Путіну з боку ЄС було би надання Україні перспективи членства, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Найкращим сигналом президенту Росії Володимиру Путіну з боку Євросоюзу у нинішній ситуації було би визнання перспективи членства України в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками його участі у засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок, 21 лютого, повідомляє кореспондент DW.
"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити, - це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну: що б він не робив, як би він не старався, рух України (до ЄС. - Ред.) є незворотним, і Україну ніхто не залишить сам на сам з Росією", - розповів Кулеба. "Це був би також потужний сигнал українському народу про те, що Україна рухається до європейської сім'ї миру та процвітання, в якій на неї чекають", - додав він.
Крім того, Кулеба закликав глав МЗС країн Євросоюзу ухвалити зараз окремі санкції проти Росії. "Для цього є достатньо підстав", - уточнив він. Також міністри обговорили питання того, що стане "тригером, тобто спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії".
Коментуючи ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона організувати саміт між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, Кулеба зазначив: "Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту".
Однак при цьому український міністр зазначив, що оптимальним форматом "для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки" він вважає саміт у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН (Великобританія, Китай, Росія, США та Франція) з Україною, Німеччиною та Туреччиною.
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