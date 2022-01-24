 Кулеба: Європейська перспектива Україні - найкращий сигнал Путіну з боку ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Кулеба: Європейська перспектива Україні - найкращий сигнал Путіну з боку ЄС

В умовах ескалації російсько-українського конфлікту найкращим сигналом Путіну з боку ЄС було би надання Україні перспективи членства, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Найкращим сигналом президенту Росії Володимиру Путіну з боку Євросоюзу у нинішній ситуації було би визнання перспективи членства України в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками його участі у засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок, 21 лютого, повідомляє кореспондент DW.

"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити, - це надання Україні європейської перспективи. Це буде чіткий сигнал президенту Путіну: що б він не робив, як би він не старався, рух України (до ЄС. - Ред.) є незворотним, і Україну ніхто не залишить сам на сам з Росією", - розповів Кулеба. "Це був би також потужний сигнал українському народу про те, що Україна рухається до європейської сім'ї миру та процвітання, в якій на неї чекають", - додав він.

Крім того, Кулеба закликав глав МЗС країн Євросоюзу ухвалити зараз окремі санкції проти Росії. "Для цього є достатньо підстав", - уточнив він. Також міністри обговорили питання того, що стане "тригером, тобто спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії".

Кулеба розповів про оптимальний формат переговорів з Росією

Коментуючи ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона організувати саміт між президентами США і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним, Кулеба зазначив: "Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту".

Однак при цьому український міністр зазначив, що оптимальним форматом "для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки" він вважає саміт у форматі п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН (Великобританія, Китай, Росія, США та Франція) з Україною, Німеччиною та Туреччиною.

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