У ЄС погрожують "відрізати Росію" від світових ринків у разі нападу на Україну

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) конкретизувала санкції Заходу, які загрожують Росії у разі її нападу на Україну, і знову попередила про масштабні наслідки для економіки РФ. Санкції, які планують ЄС та США, покликані "по суті відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків", - заявила фон дер Ляєн в ефірі німецького телеканалу ARD увечері неділі, 20 лютого.

В економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на "товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляються у нас, щодо яких у нас світове лідерство, і які Росія не зможе замінити".

Масштабні наслідки для економіки РФ

Фон дер Ляєн, однак, висловилася проти негайного запровадження санкцій, як цього вимагає Україна у зв'язку із нещодавньою ескалацією насильства на сході держави. Як зазначила глава Єврокомісії, Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл переговорів. "І це вікно можливостей відчинене досі", - наголосила німецька політикиня. За її словами, остаточне рішення тепер повністю залежить від президента Володимира Путіна, і фон дер Ляєн вважає, що Росія "дуже уважно прислухається до того, що ми говоримо".

Економіка Росії "майже повністю орієнтована на викопні види палива, а саме на нафту, вугілля та газ", зазначила фон дер Ляєн, нагадавши, що на паливно-енергетичні товари припадає дві третини російського експорту, і половина державного бюджету РФ "підживлюється" саме від цього.

Нічого хорошого для РФ не передбачається, "якщо російська економіка отримає ще один сильний удар від санкцій", застерегла глава Єврокомісії. За оцінкою Росстату, річна інфляція у Росії у січні становила 8,73 відсотка, Центральний банк 11 лютого підвищив ключову ставку до 9,5 відсотка.

Зростання напруженості біля кордонів України

За останні кілька діб напруженість у конфлікті Росії та України різко посилилася. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ лише протягом 19 лютого нарахувала понад 1500 порушень режиму припинення вогню. Президент США Джозеф Байден висловив впевненість у тому, що Кремль уже ухвалив рішення про вторгнення і, зокрема, має намір захопити Київ. За даними західних спецслужб, у регіонах уздовж українського кордону розміщено близько 150 тисяч російських військовослужбовців. Москва стверджує, що не планує нападу.

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