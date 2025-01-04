  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиЄвропа

Лідер ЄНП застеріг від квапливого перемир'я з Путіним

Валерій Сааков | Олексій Волошинов
4 січня 2025 р.

Член німецького ХСС і голова Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер закликав не квапитися укладати короткострокову угоду з Путіним щодо миру в Україні.

https://p.dw.com/p/4ootl
Лідер Європейської народної партії в Європарламенті, член Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер
Лідер ЄНП у Європарламенті, член ХСС Манфред ВеберФото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті та член баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Манфред Вебер (Manfred Weber) застеріг країни Заходу від квапливих рішень щодо припинення бойових дій в Україні.

В інтерв'ю медіагрупі Funke в суботу, 4 січня, він заявив, що Захід не має пропонувати президентові Росії Володимиру Путіну короткострокову угоду щодо миру в Україні, а повинен встановити для неї чіткі межі.

На думку Вебера, Путін і надалі дотримується імперського мислення. "Ми думали, що це мислення закінчилося після Другої світової війни в Європі. Це не так. Ми перебуваємо під прицілом Путіна", - наголосив політик.

Вебер: США можуть скоротити підтримку європейських союзників

Вебер також застеріг, що США можуть у довгостроковій перспективі скоротити військову підтримку партнерів по НАТО в Європі. "330 мільйонів американців не хочуть постійно захищати 440 мільйонів європейців", - зазначив він.

Тож, на його думку, Європі потрібно дбати про свою оборону спільно. "Нам потрібні спільні закупівлі, щоб купувати зброю дешевше. Нам потрібен Європейський щит протиракетної оборони і бригада кіберзахисту. І нам потрібно спільно охороняти східний кордон", - пояснив голова ЄНП.

Читайте також: Рютте: Україна має вступати в перемовини з Росією з позиції сили

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартирі Альянсу

Рютте: НАТО має зосередитися на військовій допомозі України, а не на форматі мирного урегулювання

Рютте: НАТО має зосередитися на військовій допомозі України, а не на форматі мирного урегулювання

Замість обговорення можливих сценаріїв припинення війни в Україні, країнам-членам Альянсу варто зосередитися на обговоренні шляхів подальшого озброєння України, переконаний генсек НАТО Марк Рютте.
Конфлікти3 грудня 2024 р.
Марк Рютте

Генсек НАТО: Україну треба вивести на "позицію сили" для переговорів з РФ

Генсек НАТО: Україну треба вивести на "позицію сили" для переговорів з РФ

Марк Рютте закликав прихильників України "зосередитися на поточному завданні" - переконатися, що Київ має все необхідне для перемоги.
Конфлікти18 грудня 2024 р.