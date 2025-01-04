Лідер ЄНП застеріг від квапливого перемир'я з Путіним

Член німецького ХСС і голова Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер закликав не квапитися укладати короткострокову угоду з Путіним щодо миру в Україні.

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті та член баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Манфред Вебер (Manfred Weber) застеріг країни Заходу від квапливих рішень щодо припинення бойових дій в Україні.

В інтерв'ю медіагрупі Funke в суботу, 4 січня, він заявив, що Захід не має пропонувати президентові Росії Володимиру Путіну короткострокову угоду щодо миру в Україні, а повинен встановити для неї чіткі межі.

На думку Вебера, Путін і надалі дотримується імперського мислення. "Ми думали, що це мислення закінчилося після Другої світової війни в Європі. Це не так. Ми перебуваємо під прицілом Путіна", - наголосив політик.

Вебер: США можуть скоротити підтримку європейських союзників

Вебер також застеріг, що США можуть у довгостроковій перспективі скоротити військову підтримку партнерів по НАТО в Європі. "330 мільйонів американців не хочуть постійно захищати 440 мільйонів європейців", - зазначив він.

Тож, на його думку, Європі потрібно дбати про свою оборону спільно. "Нам потрібні спільні закупівлі, щоб купувати зброю дешевше. Нам потрібен Європейський щит протиракетної оборони і бригада кіберзахисту. І нам потрібно спільно охороняти східний кордон", - пояснив голова ЄНП.

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