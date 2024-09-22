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ПолітикаУкраїна

Київ гостро відреагував на зустріч Лукашенка з Пушиліним

Валерій Сааков
22 вересня 2024 р.

"Офіційна" зустріч Лукашенка з ватажком "ДНР" Пушиліним - прояв зневаги Мінськом до Києва й свідчення лицемірної риторики, вважають у МЗС України.

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Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко
Фото: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa/picture alliance

Проведення "офіційної" зустрічі Олександра Лукашенка з ватажком самопроголошеного утворення - так званої "ДНР" - Денисом Пушиліним різко засудило міністерство закордонних справ України. Як випливає з поширеної в неділю, 22 вересня, заяви українського зовнішньополітичного відомства, Київ розцінює такий крок Республіки Білорусь як черговий прояв зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція нинішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля і не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов'язаннями Республіки Білорусь. Україна відкидає лицемірну риторику Олександра Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України та вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави", - йдеться в заяві МЗС України.

Тож "на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Олександра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства та взаємної поваги", вважають у зовнішньополітичному відомстві України.

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Крім того, офіційний Київ застеріг, що такі "недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин".

19 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним. Під час зустрічі Лукашенко заявив про готовність розвивати співпрацю з окупованим російськими військами українським регіоном, який РФ усупереч міжнародному праву анексувала після проведення так званого "референдуму" в вересні 2022 року.

Нагадаємо, минулого місяця офіційний Київ вказував на зосередження білоруських військ на кордоні з Україною.

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